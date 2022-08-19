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Başkan Çelik: '' Marmara Depremi'nin Acısını Hüzünle Yaşıyoruz''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şile Başkanı İbrahim Çelik, Marmara Depremi'nin 23. Yıldönümü dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 09:20
Başkan Çelik: '' Marmara Depremi'nin Acısını Hüzünle Yaşıyoruz''
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Başkan Çelik 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıl dönümünü bir kez daha derin bir hüzün ve acıyla yüreklerimizde yaşıyoruz. Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos depremi binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olmuş, meydana gelen fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar acı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ülkemizin ve özellikle bölgemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir. Bu nedenle korkmadan, telaşa kapılmadan bilgili ve bilinçli bir yaklaşım içerisinde olmalıyız. Unutmamalıyız ki, bilgi eksikliği depremden daha büyük bir tehlikedir.Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum."dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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