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Başkan Çelik'in 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şile İlçe Başkanı İbrahim Çelik, “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 11:41
Başkan Çelik'in 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
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Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu gün Millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde, bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bize bıraktıkları bu kutsal emanete karalılıkla sahip çıkarak ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için elbirliği ile çalışmalıyız. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e Mareşal ve Gazi ünvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyor, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan tüm şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet, aramızda bulunanlara sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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