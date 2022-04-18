Başkan Çelik, İmamoğlu İle Bir Arada

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, Tunceli’ye yönelik yardımları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Çelik yaptığı ziyarette, “İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek, kentimize yaptıkları hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı, örgütümüz ve Tunceli halkı adına teşekkürlerimizi sunduk.” dedi. CHP’li Çelik ayrıca sosyal belediyeciliğe parmak basarak şunları söyledi:



“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİN ÖRNEKLERİDİR”

“CHP’li belediyeler göreve başladıkları andan itibaren sosyal belediyecilik nasıl yapılır bunun dersini veriyorlar. Vatandaşlar bugüne kadar görmedikleri hizmeti almanın mutluluğunu, partimiz ise halkıyla bütünleşmenin, gerçek anlamda belediyecilik hizmeti vermenin haklı gururunu yaşıyor. İstanbul’da olan da Ankara’da olan da 11 büyükşehir belediyemiz ve CHP’li belediyelerin olduğu her yerde bu durum geçerlidir. Ve yapılan icraatlar da partimizin iktidara geldiğinde neler yapabileceğimizin ayrıca örnekleridir”