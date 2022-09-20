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Başkan Çalık, Yeni Dönemin Başlangıcında Okulları Ziyaret Etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Okullarda öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çalık,onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etme imkânı da buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 15:45
Başkan Çalık, Yeni Dönemin Başlangıcında Okulları Ziyaret Etti
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede bulunan çeşitli anaokulu, ilkokul ve liseleri ziyaret edereköğrenci ve öğretmenlere 2022-2023 eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Okullarda öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çalık, öğrencilerin, sınıflarını ziyaret etme talebini de geri çevirmedi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çalık, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etme imkanıda buldu.Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Çalık, yeni dönem ‘Beslenme Çantası’ uygulaması hakkında kapsamlı bilgi verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Öğretmenlerden sınıflarındaki beslenme çantasına ihtiyaç duyan öğrencilerin bildirilmesi konusunda destek isteyen Başkan Çalık, “Sizin için ne yapsak az. Çocuklarımızı size emanet ediyoruz. Desteğiniz beni motive etti. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.Ziyareti sırasında yaz dönemi boyunca okullardaki bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının gerçekleştiğini, eksikliklerin tamamlanması hususunda da çalışmaların süreceğinibelirten Başkan Çalık, “Evlatlarımızın güvenli ve temiz ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 20.09.2022 16:09
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