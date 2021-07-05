Başkan Çalık Beylikdüzü'ndeki Temizlik Çalışmalarına Katıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sabahın erken saatlerinde, Beylikdüzü’nün temizliği için gece gündüz durmadan çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi Temizlik İşleri Ambarlı Şantiyesi’nde gerçekleşen buluşmaya; Başkan Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Ekiplerin günlük hareket planları, karşılaştıkları sorunlar ve talepleri üzerine sohbet gerçekleştiren Başkan Çalık, sohbetin ardından sahaya çıkacak olan temizlik araçlarını uğurladı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sezen Aksu Parkında yapılan toplu temizlik çalışmalarına destek veren Çalık, daha güzel ve daha temiz bir Beylikdüzü için çalıştıklarını ifade ederek, “Hep birlikte bu kente hizmet etmek için çabalıyor ve ter döküyoruz. Biz bu kentte aldığımız sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu kentte ki her metrekareden sorumluyuz. Yapılan iş bütüncül bir iş ve en iyisini yapabilmek için herkesin birbirine destek vermesi gerekiyor. Başarı bir ekip işidir. Beylikdüzü Belediyesi her gün tüm cadde ve sokaklarda durmadan hizmet vermeye devam edecek.” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Çalık: Bu kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz

Konuşmasında sonraki nesiller için doğayı, doğal kaynakları ve çevreyi korumanın önemine vurgu yapan Başkan Çalık, “Bu kentin kaynaklarıyla Beylikdüzü’nü en iyi noktaya çıkarmak bizlerin elinde ve bu kentte en önemli olan şey bu kentin temizliği. Bugün sizlerle birlikte bu kentin temizliğindeki hassasiyetimizin nasıl olduğunu göstermiş olduk. Bu iş sadece bizim çalışmamızla olmaz. Kentte yaşayan herkesin duyarlılığıyla, Beylikdüzü’nü sahiplenmesiyle olur. Hep birlikte çalışarak güzel kentimizi temiz tutalım. Müdürlüğümüze bağlı çalışma arkadaşlarımızın çabasını, gayretini ve alın terini görüyorum. Her birine çok teşekkür ediyorum. Burada Beylikdüzü’ne hep beraber hizmet ediyoruz. Birlikte bir görev yapıyor ve bu kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)