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Başkan Bozyokuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 14:06
Başkan Bozyokuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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30 Ağustos zaferinin milletimizin egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırışı olduğunu belirten Başkan Bozyokuş; “Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi; kahraman Mehmetçiklerimizin vatan sevgisinin büyüklüğünü dünyaya kabul ettirdiği ve milletimiz için umutsuzluğun sona erdiği, özlemlerin düş olmaktan çıktığı bir tarih olmuştur. Bu zafer; Türk milletini yok etmeye çalışan emperyalizme karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde; kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, bu zafer ile tarihte eşine az rastlanır ve tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum"şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 30.08.2022 14:15
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