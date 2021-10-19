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Başkan Bozkurt, Roman Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’taki Roman temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede, bir heyet oluşturularak Romanların sorunlarının tespit edilmesi ve çözülmesi yönünde karar alındı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’taki Roman temsilcileriyle Nikah Sarayı’nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Bozkurt’a, birim müdürleri de eşlik etti. Roman temsilcilerinden gelen istek ve şikâyetleri dinleyen Başkan Bozkurt, çözüm konusunda çalışma yapılması talimatını verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2021 Salı 14:13
Başkan Bozkurt, Roman Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
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HEYET OLUŞTURULACAK

Roman gençlerinin hayata daha güçlü hazırlanması gerektiğini söyleyen Başkan Bozkurt, “Elimizden gelen desteği; kreşinden, lisesine, üniversitesine ya da el sanatlarına kadar vereceğiz. Burada bir karar alındı. Bir heyet oluşturulacak. O heyet, Roman kardeşlerimizin yaşadığı sorunlar ve talepleriyle ilgili bir çalışma yapacak. Sonrasında biz bunu çalışmaya dönüştüreceğiz, yani Esenyurt'taki Romanların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü noktasında neler yapmamız gerektiğini hep beraber, el ele belirleyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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