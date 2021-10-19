Başkan Bozkurt, Roman Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

HEYET OLUŞTURULACAK

Roman gençlerinin hayata daha güçlü hazırlanması gerektiğini söyleyen Başkan Bozkurt, “Elimizden gelen desteği; kreşinden, lisesine, üniversitesine ya da el sanatlarına kadar vereceğiz. Burada bir karar alındı. Bir heyet oluşturulacak. O heyet, Roman kardeşlerimizin yaşadığı sorunlar ve talepleriyle ilgili bir çalışma yapacak. Sonrasında biz bunu çalışmaya dönüştüreceğiz, yani Esenyurt'taki Romanların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü noktasında neler yapmamız gerektiğini hep beraber, el ele belirleyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)