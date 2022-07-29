Başkan Bozkurt, Moskova Heyetini Makamında Ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Moskova Hükümet Bakanı SergeyÇeryomin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Moskova ve Esenyurt arasında yapılacak işbirlikleri üzerine görüş alışverişinin yapıldığı ziyarete, Bakan Çeryomin’in yanı sıra Yardımcısı VyaçeslavManuylov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı AntonSkvortsov,Uluslararası İlişkiler Dairesi Genel Müdürü AnastasiyaSibilyeva, Uluslararası İlişkiler Dairesi Uzmanı AlisaBaskayeva, Moskova Kenti Kültür Mirası Departmanı Başkan Yardımcısı ve BaşarkeologuLeonidKondraşev, Moskova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vladimir Platonov, Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan, Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret Temsilciliği Yetkilisi ArturLeontyev, iş insanı Yazdan Kaya ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

“ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARI OLARAK RUSYA’NIN DESTEĞİNİ UNUTMUYORUZ”

Toplantı öncesinde misafirlerine Esenyurt’u tanıtan ve yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bakan SergeyÇeryomin ve beraberindeki heyeti Esenyurt’ta ağırlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. “Birlikte hareket etmek için birçok nedenimiz var” diyen Başkan Bozkurt, Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’na verdiği desteği hatırlattı. Bozkurt, “Bir tanesi tarihsel birlikteliğimiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Rusya’nın oynadığı rolü biliyoruz. 1917 yılından itibaren aldığımız desteği Atatürk’ün çocukları olarak unutmuyoruz. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman hafızamızdan silmeyeceğiz.Uzun zamandır işbirliği içinde olmak istiyorduk ve bugün bir araya geldik. Tecrübeyi ve birikimi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Moskova ile işbirliği yapmamızın birçok olumlu sonuç doğuracağını biliyorum. Birçok değişik alanda da işbirliği yapmamız mümkün. Birlikte güzel işler başaracağız” şeklinde konuştu.

“ESENYURT’U TİCARET MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Esenyurt’un sahip olduğu sanayi ve ticaret hacmine dikkat çeken Başkan Bozkurt, “İlçemizdeki sanayi ve ticaret hacmi, Türkiye’nin yüzde 6’sını, İstanbul’un ise yüzde 27’sini oluşturmakta. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek ve kentimizi bir üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline dönüştürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESENYURT GELİŞİM İÇİN TÜM OLANAKLARA SAHİP”

Başkan Bozkurt’un sunumunu büyük bir ilgiyle dinlediğini belirten Moskova Hükümet Bakanı SergeyÇeryomin, Esenyurt’un gelişim için tüm olanaklara sahip olduğunu söyledi.“Türkiye’nin