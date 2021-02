Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !

Başkanım öncelikle şu sorudan başlamak istiyorum. Sizce ideal bir belediye başkanı nasıl olmalıdır?

Öncelikle bu işin başı sevgidir. Severek yapacaksınız işinizi. Belediye başkanı olmak demek, her türlü zorluğa göğüs germek demektir. Belediye başkanı olduğunuzda her türlü bedeli ödemeyi de göze almanız gerekiyor. Makam insanı bozmamalıdır. İnsan geldiği yeri unutmamalıdır.

İstanbul Times Haber Merkezi / Ziya Gündüz

Ben önce Allah’a sonra da halkımıza hesap verecek şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Belediye başkanı ibadet aşkıyla vatandaşa hizmet etmelidir. Hizmet etmeyi ibadet olarak algılarlarsak çok daha başarılı oluruz. Belediye başkanı olarak doğru ve dürüst olmak gerekiyor. Adaletten şaşamamalıyız. Haksızlığın her türlüsüne karşı durmak gerekiyor. Belediye başkanı kendisini sürekli yenilemelidir. Güçlü olana farklı muamele, zayıf olana farklı davranmamak gerekiyor. Allah’ın bizi her zaman gördüğünü her şeyden önce Allah’ın kulu olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Belediye başkanı maaşının dışında en ufak bir şeye tenezzül etmemelidir. Helal ve harama çok dikkat etmek gerekiyor. Yaptığımız her yanlışın hesabını hem dünyada hem ahrette vereceğimizi biliyoruz. Belediye başkanı olacak olanda ahiret inancının olmasını önemsiyorum. İman, inanç, ahlak bu konuda çok önemlidir. Belediye başkanlığı ateşten bir gömlektir. Ağır bir sorumluluğu vardır. Belediye başkanı şeytana uymamalı, nefsine hakim olmalı, iradesine sahip olmalı, paraya tamah etmemeli, etrafını saran art niyetlilere dikkat etmelidir. Yaptığı her işin hesabını verebilmelidir. Makam bizi kendimizden geçirmemeli, tam aksine makam bizi kendimize getirmelidir. Her zaman ilk günkü heyecanla çalışmak gerekiyor. Her sabah yeni bir heyecanla uyanıyorum insanlara hizmet ettikçe mutlu oluyorum. Araştırmacı belediye başkanı olmak lazım. Sürekli düşünen, yeni projeler üzerinde kafa yormak gerekiyor. belediye başkanı çok okumalıdır. Dünyayı büyük bir dikkatle takip etmelidir. Başkan halka sürekli istişare halinde olmalı. Halktan kopuk olmamalıdır. O makama halkın kedisini getirdiği bir an olsun aklından çıkarmamalıdır. Benimde diğer belediye başkanlarının da mutlaka eksikleri hataları vardır. Bu konuda eleştirileri de dikkate almak lazım. Eleştiriler bazen insanın daha iyi hizmet etmesine vesile olur. Şunu unutmayalım ki, Allah bize neden belediye başkanı olmadın diye hesap sormayacaktır. Ama makama geldikten sonra makamın hesabını vermezsen Allah bunun hesabını sorar. Bu konuda Allah inancı önemlidir. Allah’a vereceğimiz hesabı aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah’ın vermiş olduğu bu belediye başkanlığını iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunu kötü kullanırsanız imtihanı kaybedersiniz.

Başkanım siz göreve geldikten son neler yaptınız?

Tabii Kaynaşlı ilçemiz iki deprem yaşamış. Baya felaketlere maruz kalmış bir ilçeydi. Şehirleşme anlamında Kaynaşlı’nın birçok eksikleri vardı. Görsel anlamda, alt yapıda, çevre düzeninde vs. çok ciddi sıkıntılar vardı. Bir şehir havası verilmesi gerekiyordu. Biz gelir gelmez, işte bu görüntü kirliliğini oluşturan; molozlar, atıl duran prefabrik yapılar, bunları yavaş yavaş temizlemeye başladık. Alt yapıda, üst yapıda, bazı sıkıntılar vardı onları yaptık. Kaynaşlı’nın çağdaş modern bir kent görünümü olması için önemli çalışmaların içerisine girdik. Ben mesai gözeten birisi değil. 24 saat Kaynaşlı için çalışma gayreti içerisindeyim. Sürekli halkımızla birlikteyiz. İstişareye önem veririm, bu konuda ha halkımızla hep istişare halindeyiz.

İlçede Toki çalışmaları ne durumda?

Kaynaşlı’da Toki çalışmasını başlattık. Tokiyi ilahele aşamasına getirdik. İhalesi yapıldı. Merkez mahallemizde ve Karaçalı mahallemizde toplam 188 tane konutun inşaatı bitmek üzeredir. İnşallah önümüzde ki günlerde 188 konut hak sahiplerine teslim edilecektir.

Kaynaşlı’nın yolları için neler yaptınız?

Kaynaşlı’da asfaltla ilgili bazı problemler vardı. Asfalt çalışmaları yaptık. Bazı mahallelerimizde toprak yol vardı. Oralara Parke taşı döşemesi yaptık.

Parklarla ilgili neler yaptınız?

Kaynaşlı’da çok düzgün bir çocuk parkı yoktu. Şuanda çok modern çocuk parkları inşa ediyoruz. Anne ve babalar çocukları oynarken kendileri de piknik masalarında çocuklarını izleyeceklerdir. Parklarımız gerçekten çok modern ve sağlıklı olacaktır. Şuana kadar 14 tane çocuk parkını hayata geçirdik. 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde 50 çocuk parkını çocuklarımızın istifadesine sunacağız. Yine aileler içinde 20 civarında park yapmayı düşünüyoruz.

Türkiye’de su sorunu gündemde. Kaynaşlı’yı bekleyen bir su kuraklığı var mı?

Su ile alakalı bazı sorunlar vardı. Bu sorunların büyük bir kısmını giderdik. Su konusunu önemsiyoruz, çünkü su demek hayat demektir, su demek temizlik demektir. Su konusunda çok büyük hizmetler yapacağız. Su kuraklığı olmasına rağmen Kaynaşlı şuana kadar herhangi bir sorun yaşamadı. Suyumuz çok temiz ve içilebilinir bir sudur. Kaynaşlı’da suyun metre küpü 2 liradır. Suyun fiyatı çok uygundur.

Gençlerle ilgili ne gibi çalışmalarınız var?

Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara yeni alanlar açmak adına çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi çocuklarımızın daha zinde daha sağlıklı olması adına spor salonları açtık. Bizim aynı zamanda beş tane futbol takımımız var. Bunlardan birisi A takımımız 4 tanede alt takımımız var. Yine futbol okulu açtık. Futbolu önemsiyoruz. Futbol okulunda herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Gençleri bütün spor dallarına yönlendireceğiz. Karate ve kik boks kurslarımızda devam ediyor. Bu kurslarımızda yine ücretsiz olarak halkımızın istifadesine sunduk. Bayanlara ait bir salon açtık. Sırf bayanların kendi aralarında spor yapabileceği bir salon açtık oda yine ücretsiz.

Bilindiği gibi Koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Siz bu süreçte neler yaptınız?

Pandemi ile alakalıda biz Kaynaşlı belediyesi olarak pandemide örnek belediye olduk. İlk pandeminin çıktığı günde Maskeleri ücretsiz dağıttık. Halen ücretsiz maske dağıtımımız devam ediyor. Maskeden her hangi bir ücret talep etmedik, etmiyoruz da. Sürekli sokaklarımız dezenfekte ediliyor. Halk otobüslerimiz, otobüs duraklarımız, pazarlarımız vs devamlı temizlenmektedir. Her yere el dezenfektesi yerleştirdik. Bu konuda halkımızın takdirini kazandık. Geçen yıl ihtiyaç sahiplerine iki bin koli gıda yardımı dağıttık. Geçen yıl pandemimin ilk dönemlerinde üç ay suda yüzde seksen indirime gittik. Bu çalışmamız Türkiye’de örnek oldu. Birçok belediye bizden sonra böyle bir yol izledi. Belediyemizin Kiracısı olup da işyerini geçici süreyle kaptan esnafımızdan kira almadık. Biz belediye olarak esnafımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Köylere desteğimiz sürüyor.

Yeni projeleriniz var mı?

Bizde proje bitmez. Ben sürekli Kaynaşlı için daha iyi ne yapabiliriz konusunda beyin fırtınası yapan birisiyim. Kapalı Pazar yeri projemiz var. Kaynaşlı’ya mordern kapalı bir pazar yeri kazandırmak boynumuzun borcudur. Bu beş yıl içerisinde asfaltı olmayan parke taşı döşenmemiş hiçbir cadde sokak bırakmayacağız. Kaynaşlı’ya bir Fakülte kazandırmayı hedefliyoruz. Kaynaşlı’ya bir gençlik ve spor kültür merkezi inşa edeceğiz. Bu geçlik merkezimiz çok kapsamlı çok renkli olacaktır. Herkes kendisine mutlaka orada bir şey bulacaktır. Kaynaşlı merkezde büyük bir belediye iş merkezi yapacağız. Su hatlarında çalışmalarımız olacak. Eskimiş su hatlarının hepsini değiştireceğiz. Eskiyen su depolarını yenileyeceğiz. Asar Deresinin kenarında bir aile parkı yapacağız.

Peki, vatandaş istediğinde size ulaşabiliyor mu?

Vatandaşın bana ulaşmasında her hangi bir sıkıntı yok. Zaten ben genelde vatandaşlarla bir araya gelemeye onların dertlerini dinlemeye çalışıyorum. Kendi bir her zaman halkın bir parçası olarak görüyorum.

Diğer Belediye Başkanlarıyla bir araya geliyor musunuz?

Düzce’de 10 Belediye var. Belediye başkanlarıyla zaman zaman toplantılar yapıyoruz bir araya geliyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Bulunduğumuz bölgelerde daha iyi neler yapabiliriz üzerinde düşünüyoruz. Kendi aramızda yardımlaşmada oluyor. Güzel bir uyum var belediye başkanları arasında.

Peki, bağımsız bir belediye başkanı olmanın zorlukları var mı?

Ben aynı şekilde halkımıza hizmet ediyorum. Bütün siyasi partilerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Belediyemize gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanlığın derdi bizim derdimizdir. İnsanlığın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Zenginde bizde hakkını alır, fakirde hakkını alır. Elimizden geldiği kadar eşit davranmaya adaleti gözetmeye gayret ediyoruz. Hiçbir zaman için aleyhimizde olsa doğrudan haktan şaşmayacağız!

Kitap okumayla ilgili bir çalışmanız var mı?

Sizinde bildiğiniz üzere okuyan bir toplum değiliz. Akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte okuma oranı daha çok düştü. Ben okumayı önemsiyorum. Çünkü Kur’an’ın ilk ayeti “Oku”dur. Elimize kitabı aldığımızda gerçekten bambaşka bir duyguya kapılıyor insan. Bizim bu konuda zaman zaman kitap hediyelerimiz oldu. Yaşamıyla insanlara örnek olmuş, insanların ufuklarını açan yazarların kitaplarını ücretsiz dağıtacağız. Bu konuda insanları okumaya teşvik edeceğiz. Şunu unutmayalım ki okumak Allah’ın bizzat emridir.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Biz biryandan borç ödüyoruz, bir yandan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olmalarını istiyoruz. Kaynaşlı Belediyesi emin ellerde. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu korumaya çalışıyoruz. Biz halkımızın yüzünü kızartacak hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, inşallah bundan sonrada olmayacağız. Tesettürle ilgili bir paylaşım yaptık. Bu paylaşımdan dolayı MHP bizi partiden ihraç etti. MHP’den ihraç olmak benim için önemli değil, benim için önemli olan Allah’ın nezdinde ihraç olmamaktır. Biz Allah (c.c)’in bir emrini gündeme getirdik. Kur’an’dan bir ayet paylaştık. Bu ayetle Türkiye gündemine geldik. Ama Kaynaşlı Belediyesi, Belediye başkanı yüz kızartacak bir konuyla gündeme gelmemiştir, çok şükür. Ayetle gündeme gelmek büyük bir şereftir. Biz yapacağımız hizmetlerle bütün Türkiye’ye örnek olma çabası içersinde olacağız. Bilindiği gibi görevimi bağımsız belediye başkanı olarak en güzel şekilde sürdürmekteyim.

Birol Şahin Kimdir?

1960 yılında Düzce’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı’ da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Adana 6.Kolordu Komutanlığı’nda yaptı. Kolordu’ya bağlı Özel Tim Komutanı koruması olarak görev aldı. Bu görevde Kolordu Komutanlığı tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor’ da As Başkanlık görevinde bulundu. 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Refah Partisi ve Ak Parti Siyaset Akademilerinde Eğitim alarak, akademileri başarıyla tamamladı. Arapça dil eğitimi aldı. 2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde, birçok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı. Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, turizm, tarım, hayvancılık, el sanatları ve daha birçok alanda hizmetlerin getirilmesine vesile oldu. Düzce merkez ve ilçelerin birçok sorununu gündeme taşıdı. 7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. 2019 Yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kaynaşlı Belediye Başkan adayı olarak Belediye Başkanı seçilmiştir. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.