Başkan Balcı: ‘Zeytinburnu'nda Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız’

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaşacakları bilgisini veren Balcı, ‘Elimizde ihtiyaç sahibi bin ailenin iletişim bilgileri var, hepsine tek ulaşıp ihtiyaç kolileri ve alışveriş çekleri vereceğiz‘ dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ayhan Balcı Zeytinburnu’nda Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Malum pandemi döneminde her kesimde ve her sektörde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz öncelikli olarak bizde kaydı olan ailelere, engelli ailelerine, gazi ve şehit ailelerine ulaşacağız. Bütün yönetim kurulullarındaki yönetici arkadaşlarımızla ramazan ayı boyunca Ramazan kumanyaları, alışveriş çekleri ve çocuklara giysi yardımı yapacağız. Kadın Kolları Başkanımız Sibel Mengülerek, Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Burak Ekşi ve ana kademe yönetim kurulu üyelerimiz ve gönüllü ordumuzla birlikte bir ay boyunca kendi araçlarımızla sahada olacağız. İnşallah çalmadık ihtiyaç sahibi kapısı, dokunmadık ihtiyaç sahibi çocuğumuz kalmayacak. Birimizin derdi hepimizin derdi anlayışıyla bütün kimsesizlerin kimsesi olacağız.’

‘ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ VE ZEYTİNBURNU KAYMAKAMLIĞI İLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’

Türk Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı, ramazan ayı boyunca ve bayram için Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ile koordineli çalışarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)