Başkan Aydıner Gazilerle Buluştu

Bayrampaşa Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile Atatürk Parkı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreninin ardından ilçedeki gazileri, yakınlarıyla birlikte, Tuna Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıda bir araya getirdi. Eşi Melahat Aydıner ile birlikte programa ev sahipliği yapan Başkan Aydıner kahvaltı boyunca gaziler ile yakından ilgilendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





“GAZİLİK HERKESE NASİP OLMAYACAK YÜCE BİR MAKAMDIR”

Gaziler ve yakınları ile bir arada bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirten Başkan Aydıner, “Biz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile Bayrampaşa’da bulunan bütün gazilerimizi ve onların yakınlarını bugün buraya davet ettik. Başta Kıbrıs olmak üzere başka ülkelerde de gazilik unvanını kazanarak buraya gelmiş kahraman gazilerimiz ile uzun yıllardan beri birlikteyiz. Gazilik herkese nasip olmayacak yüce bir makamdır. Sizler girdiğiniz savaşlarda ve 15 Temmuz’daki dillere destan şanlı direnişinizde şehitlik mertebesine en yakın mertebe olan gazilik mertebesine ulaştınız. Bu ülke Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda yüz binlerce şehit verilerek kurtarılmış bir ülkedir. O nedenle bizim şehitlerimize karşı nasıl bir vefa borcumuz varsa, kahraman gazilerimize de bir vefa borcumuz var. Gazilerimize olan vefa borcumuzu onların onuruna düzenlediğimiz programlarla bir nebze olsun ödemeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyle vatanlarını bedenlerinden üstün tutan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum. Cenab-ı Allah tüm gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler versin.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

