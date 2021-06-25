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Başkan Arısoy: "Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılmasındaki En Önemli Aracı Belediyelerdir” 

5'inci Heritage İstanbul Konferansı'nın ikinci gününde “Tarihi Belediyeler” paneli düzenlendi. Kültürel miras konulu panelde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Belediyeler kültürel mirasın korunmasında, gelecek nesillere aktarılmasında büyük pay sahibidir." dedi.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 13:16
Başkan Arısoy: "Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılmasındaki En Önemli Aracı Belediyelerdir” 
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23-25 Haziran tarihleri arasında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Heritage İstanbul Konferansı'nın ikinci gününde ‘Tarihi Belediyeler’ başlıklı bir panel düzenlendi. Tarihi, kültürel miras bilincinin artması ve korunması hususunda farkındalık oluşturma amacını güden panele, Türkiye'nin 3 büyük köklü belediyesini temsilen belediye başkanları katıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel konuşmacı olarak söz aldılar. 

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kültürel mirasa ilgi duyan vatandaşlar, salonu doldurdu. Belediye başkanları hem kendi ilçelerinde kültürel mirasın korunması için yaptıkları hizmetleri anlattı, hem de kültürel miras bilincinin artması için neler yapılması gerektiğinden bahsetti. 

"İSTANBUL’A YENİ BİR KÜLTÜR VE SANAT LOKASYONU KAZANDIRDIK" 

Tarihi Belediyeler Paneli'nde Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ı anlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 5'inci Heritage İstanbul Fuarı'na Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ı anlatmak için geldim. Zeytinburnu'nda uzun yıllar belediye başkanlığı olarak kullanılan binayı restore ettikten sonra kültür fonksiyonuna tahsis ettik. Restorasyon esnasında yapının altında bir mozaik bulundu. Giriş katını sergi salonu olarak mozaik müzesi, son katını da sanat kütüphanesi olarak tefriş ettik. İstanbul için yeni bir kültür sanat mekânı kazandırdığımızı düşünüyoruz. Ayrıca bu mozaiğin keşfiyle birlikte İstanbul'un tarihine yeni bir katkı, yeni bir tanıklık kazandırdığımızı düşünüyoruz." diye konuştu. 

 "İLÇEMİZDE 2 YILDA 25’E YAKIN KÜLTÜR VARLIĞINI RESTORE ETTİK" 

Kültürel mirasın korunmasında bakanlıklarla, ilgili kurumlarla ve vatandaşlarla yakın işbirliği yaptıklarını dile getiren Başkan Arısoy, "Benim Zeytinburnu Belediyesi'nde görev yaptığım dönemlerde sur boyunca 25'e yakın irili ufaklı kültür varlığını restore ettik. Bir kısmı harap haldeydi. Yetişemediğimiz yerde farklı devlet kurumlarından yardım alarak restorasyona devam ettik. Belediyeler kültürel mirasın korunmasında, gelecek nesillere aktarılmasında büyük pay sahibidir. Bunları bakanlıkla, ilgili kuruluşlarla ve en önemlisi hemşehrilerimizlerle işbirliği halinde yapmak zorundayız. Çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

İstanbul Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.06.2021 13:38
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