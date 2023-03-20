banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.975,47
ALTIN
1.209,63
DOLAR
19,03
STERLİN
23,42
EURO
20,44
Nostaljik Şarkı Çalıkuşu Nurcan Başpınar’la Hayat Buldu
Nostaljik Şarkı Çalıkuşu Nurcan Başpınar’la...
Cemal Doğan CHP’den Milletvekili İçin Adaylık Müracaatını Yaptı
Cemal Doğan CHP’den Milletvekili İçin...
Başkan Arısoy: “Buradan Türkiye’nin Yazarları Çıkacak” (VİDEOLU)
Başkan Arısoy: “Buradan Türkiye’nin Yazarları...
Yeniden Refah partisi "Tek Başına İşbaşına" Dedi
Son Dakika
Yeniden Refah partisi

Başkan Arısoy: “Buradan Türkiye’nin Yazarları Çıkacak” (VİDEOLU)

Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Zeytinburnu Belediyesi Öykü Yarışması”nın ödül töreni Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlendi. Zeytinburnu’nda edebiyata ve özellikle öyküye olan ilgiyi artırmak, yetenekli yazarları veya yazar adaylarını keşfetmek için düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Öykü Yarışmamıza katılan kardeşlerimden Türkiye’nin yazarları çıkacak.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mart 2023 Pazartesi 16:22
Başkan Arısoy: “Buradan Türkiye’nin Yazarları Çıkacak” (VİDEOLU)
banner171

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Öykü Yarışması’nda dereceye giren katılımcılara Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenen bir törenle ödülleri takdim edildi. Dereceye giren katılımcılara başarı belgelerini ve ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ilçe protokolü takdim etti. Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl geçtiğimiz 7 yıla nazaran 2 bin 866 kişilik katılım ile diğer yılların rekorunu kırdık. Öykü Yarışması’na katılan kardeşlerimden Türkiye’nin yazarları çıkacak.” dedi.

“OKUMAKLA BAŞLAYIP YAZMAKLA TAÇLANDIRMALIYIZ”

Törenin hemen başında Belediye Başkanı Ömer Arısoy yarışmanın seçici kurulunda görev alan öykü yazarları Cemal Şakar, Aykut Ertuğrul ve Murat k. Murat’a plaketlerini takdim etti. Ardından kürsüye çıkan Başkan Arısoy, “Kitap okuma yarışmamız Türkiye genelinde bir marka oldu. Bugün 8’inci Öykü Yarışmamızın ödül törenindeyiz. Sadece öykü yarışması vesilesiyle çocuklarımızı, gençlerimizi yazmaya teşvik edebildiysek ne mutlu bize. Biz biliyoruz ki yazmak, okumanın devamı, okumanın sonucu. Hiç kimse okumadan yazamaz. Asıl olan okumaktır. O yüzden okumakla başlayıp bunu yazmakla taçlandırmak lazım.” dedi.

“2 BİN 866 KATILIM İLE DİĞER YILLARIN REKORUNU KIRDIK”

Öykü yarışması hakkında bilgi veren Başkan Arısoy, “Bu yıl geçtiğimiz 7 yıla nazaran 2 bin 866 ile diğer yılların rekorunu kırdık. Katılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Buradan öykü yarışmasına katılan kardeşlerimden Türkiye’nin yazarları çıkacak. Buna inanıyorum. Ünlü bir yazar olamasak da okumanın üstüne gitmek hepimizi geliştirir ve yaşama sevincini artırır. Bu vesileyle bu yarışmayı hazırlamakta ve uygulamakta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, ödül alan kardeşlerimi de yürekten kutluyorum.” dedi.

DERECEYE GİRENLERE TATİL VE PARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi‘ne üye olan öğrencileri ve yetişkinleri okuma-yazmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla bu yıl Öykü Yarışması iki aşamada değerlendirmeye tabi tutuldu. Birinci aşamada eserler, ön seçici kurul tarafından elemeye alındı. İkinci aşama olarak ön elemeden geçen eserler, 7 kişilik seçici kurul tarafından tekrar değerlendirildi. Seçici kurul tarafından yapılan bu değerlendirme esas alınarak her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin sahipleri ve teşvike değer görülenler belirlendi. Yarışmanın 1’ncisine 15 bin TL, 2’ncisine 10 bin TL, 3’üncüsüne 7 bin 500 TL verilirken, ilk üçe girenler ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek olan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’yla ödüllendirildi. İlk üç dereceye giren eserlerin dışında her kategoriden 5’er eser sahibine teşvik olarak 2 bin 500 TL para ödülü verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu’nu En İyi Anlatan Kareler İçin Deklanşöre Basma Zamanı..!
Zeytinburnu’nu En İyi Anlatan Kareler İçin Deklanşöre Basma Zamanı..!
Kılıçdaroğlu Tahir Elçî'nin Eşi Türkan Elçi'ye Rozet Taktı
Kılıçdaroğlu Tahir Elçî'nin Eşi Türkan Elçi'ye Rozet Taktı
Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünya Lideri
Türkiye Konut Fiyat Artışında Dünya Lideri
Çanakkale Şehitleri 108 Sene Sonra İstanbul'da Anıldı
Çanakkale Şehitleri 108 Sene Sonra İstanbul'da Anıldı
İmamoğlu : 14 Mayıs''Tan Sonra Hızlıca Harekete Geçip, Yol Alacağız
İmamoğlu : 14 Mayıs''Tan Sonra Hızlıca Harekete Geçip, Yol Alacağız

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169