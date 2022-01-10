Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve

temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren gazeteciler de bu yönüyle

önemli bir görev üstlenmektedir.

Medya mensupları, ülkemizde de bireylerin ve toplumun Anayasa ile

güvence altına alınan haber alma hürriyetinin ve hakkının stratejik bir

ayağını teşkil etmektedir.

Topluma sağlıklı, eksiksiz ve gerçekliği teyit edilmiş bilgiler sunmaya özen

gösteren ve sadece hakikatin peşinde koşan gazeteciler, mesleğin

saygınlığını da korumakta ve yükseltmektedir.

Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda

demokrasiden teknolojik altyapıya kadar her alanda kat edilen mesafeden

basın dünyamızın da istifade ediyor olmasından büyük bir memnuniyet

duyuyoruz.

Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hâkim olduğu bu medya ortamında,

basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi

bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Bu çerçeve, elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de terör

propagandası, toplumsal ifsat ve nefret girişimleri ile kişilik haklarının

ihlalini kapsamamaktadır.

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Yalanı ve dezenformasyonu gerçeğin ve doğrunun yerine koyma çabalarının

yoğunlaştığı bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin

başında geliyoruz.

Ayrıca tüm dünyayı etkileyen bölgesel krizlerin yaşandığı bir coğrafyada

bulunuyoruz.

Bu tehditler ve krizler ile mücadele etme, hakikatleri ülke ve dünya

kamuoyuna gösterme noktasında gazetecilere de çok kritik görevler

düşüyor.

Diğer taraftan dijitalleşme gazete, televizyon ve radyonun yanı sıra internet

ve sosyal medya tarafında da habercilik için yeni imkanlar sunmaktadır.

Bu imkân ve yenilikleri mesleki birikim ve yetkinlikle birleştiren basın

mensuplarımızın ortaya koydukları başarılı çalışmalarla iftihar ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve

demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve

saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de

artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz.

Her hal ve şartta olduğu gibi, yaşadığımız küresel salgın döneminde de gece

gündüz büyük bir özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin

eden muhabirinden kameramanına, fotomuhabirinden editörüne,

spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese

teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik

ediyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, görevi

başında hayatını kaybeden basın emekçilerine Allah’tan rahmet diliyorum.