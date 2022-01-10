Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve
temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren gazeteciler de bu yönüyle
önemli bir görev üstlenmektedir.
Medya mensupları, ülkemizde de bireylerin ve toplumun Anayasa ile
güvence altına alınan haber alma hürriyetinin ve hakkının stratejik bir
ayağını teşkil etmektedir.
Topluma sağlıklı, eksiksiz ve gerçekliği teyit edilmiş bilgiler sunmaya özen
gösteren ve sadece hakikatin peşinde koşan gazeteciler, mesleğin
saygınlığını da korumakta ve yükseltmektedir.
Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda
demokrasiden teknolojik altyapıya kadar her alanda kat edilen mesafeden
basın dünyamızın da istifade ediyor olmasından büyük bir memnuniyet
duyuyoruz.
Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hâkim olduğu bu medya ortamında,
basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi
bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir.
Bu çerçeve, elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de terör
propagandası, toplumsal ifsat ve nefret girişimleri ile kişilik haklarının
ihlalini kapsamamaktadır.
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Yalanı ve dezenformasyonu gerçeğin ve doğrunun yerine koyma çabalarının
yoğunlaştığı bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin
başında geliyoruz.
Ayrıca tüm dünyayı etkileyen bölgesel krizlerin yaşandığı bir coğrafyada
bulunuyoruz.
Bu tehditler ve krizler ile mücadele etme, hakikatleri ülke ve dünya
kamuoyuna gösterme noktasında gazetecilere de çok kritik görevler
düşüyor.
Diğer taraftan dijitalleşme gazete, televizyon ve radyonun yanı sıra internet
ve sosyal medya tarafında da habercilik için yeni imkanlar sunmaktadır.
Bu imkân ve yenilikleri mesleki birikim ve yetkinlikle birleştiren basın
mensuplarımızın ortaya koydukları başarılı çalışmalarla iftihar ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve
demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve
saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de
artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz.
Her hal ve şartta olduğu gibi, yaşadığımız küresel salgın döneminde de gece
gündüz büyük bir özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin
eden muhabirinden kameramanına, fotomuhabirinden editörüne,
spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese
teşekkür ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik
ediyor, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, görevi
başında hayatını kaybeden basın emekçilerine Allah’tan rahmet diliyorum.