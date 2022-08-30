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Başkan Altan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 13:55
Başkan Altan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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30 Ağustos'un sadece milletimize değil kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olduğunu kaydeden Başkan Altan;"Bağımsızlık ve özgürlük karakteri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bundan 100 yıl önce Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Millet olarak bu destansı başarının coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşıyoruz. 30 Ağustos'un sadece bir kurtulus mücadeledi değil dilden dile dolaşan bir zafer olduğunu çok iyi biliyoruz. Kuva-yi Milliye ruhu içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına canını seve seve veren ve şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte aziz şehitlerimizr Allah'tan rahmet diliyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum’’ dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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