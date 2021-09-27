Başka Ülkelerde Hayal Kurmak İstemiyoruz

Üniversite öğrencilerinin barınma problemine dikkat çekmek amacıyla CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları tarafından Beylikdüzü Belediyesi Kapalı Pazar alanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Batuhan Berk Çetin şunları ifade etti:” Özellikle İstanbul’da üniversite öğrencisi arkadaşlarımız barınma açısından çok büyük problemler yaşıyor. Üniversite okumak için hayaller kuran, ilkokuldan itibaren sınav maratonunun içinde büyük emek harcayan gençlerimiz barınma problemi yüzünden neredeyse üniversite sınavını kazandıklarına sevinemiyorlar. Türkiye’de 8.240.997 üniversite okuyan gencimiz var. Bu sayıya karşın 769 devlet yurdunda sadece 719.567 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Evet maalesef üniversite öğrencilerimizin yalnızca %8.2’si devlet yurdundan yararlanabiliyor. Özellikle İstanbul’da kira fiyatları çok arttığı için artık 5-6 öğrenci bile kira ve diğer giderleri denkleştiremiyor. Aileler zaten ekonomik kriz yaşıyor. Oğullarına, kızlarına yeteri para gönderemiyor. Barınma bizim en temel hakkımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile de güvence altına alınmıştır. Biz gençler başka ülkelerde hayaller kurmak istemiyoruz. İktidardan bir an önce barınma sorunumuzu gidermesini bekliyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)