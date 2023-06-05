Basın İlan Kurumu (BİK) Yerel Gazeteleri Bitirmenin Peşinde Mi ?

İMTİYAZ SAHİBİ İLE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ AYNI KİŞİ OLMAZ DEMEK NEYİN NESİ OLUYOR ?

Bir vatandaş ilgili Cumhuriyet savcılığına baş vurup ben bir gazete çıkaracağım diyerek izin yerine geçen “Mevkute Alındı Belgesi” alıp yayın hayatına başlayabiliyor.

Yerel gazete sahibi bulunduğu ilçede ilgili Belediyenin bütün haberlerini çalışmalarını ilçe halkına ücretsiz bir şekilde duyuruyor.

O ilçe belediyesi de bazı önemli çalışmalarını daha çok kişiye duyurmak için kimi zaman internet sitesine kime zaman da baner şeklinde internet sitelerinde duyuru yapıyor.

Basın ilan kurumu Nisan 2023’den öncede sadece reklam alan yerel gazetelerden dilekçe,gazete örneği ve İmza sirküsü fotokopisi alıp işlem yapıyor nu işlem karşısında da % 10 kesinti yaparak işlem yapıyordu.

MONDROS MÜTAREKESİ GİBİ AĞIR ŞARTLARI OLAN EVRAK LİSTESİ,MUHABİR ŞARTI VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İMTİYAZ SAHİBİ İLE AYNI OLAMAZ…

Ey basın ilan kurumu yetkileri sizin amacınız yerel gazetelerin varlığını devam ettirmesi için çabalamak mı ? yoksa zaten bir elin parmakları kadar kalan yerel gazeteleri yok etmek mi ?

Bir Muhabir ve sorumlu yazı işleri müdürü çalıştırmak demek aylık en az 40 bin TL lik bit külfete katılmak demektir. Haftalık veya aylık çıkan hangi yerel gazete aylık 40 bin TL kazanıyor ?

Nisan 2023’de çıkartılan evrak listesi ve çalışma zorunluluğu getirilen şartları yerine getirmek kolay değil.

Aile birliğini gösterir nüfus kayıt örneğinin reklam alma ile ne alakası var ?

Dünya da ve Türkiye’de Gazeteci olup da davası olmayan kim var ? Ceza davası belgesinin üç beş kuruşluk reklam alan gazeteden istemenizin devlete ve millete yararı nedir ?

Bunların dışında 13 tane ayrı belge veya bilgi istemenin maddi ve manevi olarak kime ne faydası var ?

Zaten Gazete künyesinde istenen bir çok bilgi mevcut. Bu belge ve bilgileri isteyen kurul içinde yer alanlardan kaç tanesi yerel gazete çıkarmış veya işleyişini biliyor?

BU BELGELERİ İSTEYENLER NEDEN YEREL GAZETE SAHİPLERİ İLE BASIN İLAN KURUMU ÇALIŞANLARINI BİR BİRİNE DÜŞMAN EDİYOR ?

Gelişen teknolojiye paralel olarak % 95’i zaten yayın hayatına son veren bir çok gazete var iken geriye kalan % 5’i destekleyip demokrasi için bir değer olan medyayı ayakta tutması gereken basın ilan kurumun dünyayı kasıp kavuran küresel Pandemiden ve ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat depreminden sonra gazete sahiplerinin kendi alın terleri ile aldıkları üç beş kuruşluk reklam bedeli için Basın ilan kurumuna % 10 pay vermeye ses çıkarmaz iken bu kurumun kendi beceri ve imkanlarınız ile de duyuru ve reklam alsanız da bizim üzerimizden geçirmeye mecbursunuz demesi anlaşılır gibi değil.

İSTANBUL TİMES GAZETESİNİN KURUCUSU VE İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYEDİ…

Biz 6 Şubat 2008’de yayın hayatına başlayan bir gazeteyiz. 5 Haber Portalımız, 200 bin abonesi ve 120 milyon kez izlenen 2 Yotube kanalımız ve 2 Face Book İçerik Stüdyosu üzerinde her gün çok sayıda video yayınlayan ve günlük dünya genelinde 2 milyondan fazla insana ulaşan bir mecrayız

Dünyanın artık küçük bir köy olduğu bugünlerde bize yol gösterip işimizi kolaylaştırması gereken Basın İlan Kurumu (BİK)’nun kendi kişisel becerilerimiz ile Hizmet verdiğimiz 1 veya 2 belediyede aldığımız 3/5 bin liralık duyuru ve reklam gelirinde % 10 kesinti yapmasına bir itirazımız yoktu.

Ancak Nisan 2023’de çıkarılan bir genelge ile getirilen şartlar ve istenen belgeler hiçbir yerel gazetenin yerine getirme şansı yoktur.

Hiç bir sorumlu yazı işleri müdürü ve muhabir asgari ücret ile çalışmaz…

Diyelim ki çalıştı bugünkü cari net asgari ücret 8.506 TL dir.

Vergiler,Tazminat,İzin ve diğer giderleri hesaba kattığınız zaman aylık 2 kişinin maliyeti en az rakam ile 40 bin TL dir. Hiçbir yerel gazete sahibi aylık 40 bin TL Para kazanamaz.

Bilişim alanında yaşanan gelişmeler,Küresel Pandemi, 6 Şubat depremi,Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkileri halen devam ederken Basın İlan Kurumunun hiç gereği yok iken hangi ihtiyaç ve gerekçe ile böyle bir tasarrufta bulunmasını anlamak mümkün değildir.

İŞTE BURADA YER ALAN VE ALMAYAN BELGELER...

Basın ilen kurumu belediyelerde alınan reklamların kendi üzerinden geçmesini istiyorsa sorumlu yazı işleri müdürü ile imtiyaz sahibinin aynı kişi olduğunu kabul edecek ve muhabir şartı aramayacak.Çünkü yerel gazetenin sahibi stajyerleri ile beraber her işi kendisi yapıyor.

Muhabir çalıştırma şartını istemesi gereksizdir. Daha önce olduğu gibi sadece dilekçe,imza sirküsü fotokopisi ve Gazete örneği ile bu işlemi yapmak mümkündür.

Biz önümüze engel koyan değil önümüzü açan bir meslek örgütü istiyoruz. Özellikle bu belgeler ve çalışma şartı istendiği zaman kurul içinde yer alan yerel gazete temsilcisinin durun bakalım bu şatları hiçbir yerel gazete yerine getirmez deyip itiraz etmediyse o kişin orada kalmasın gerek yok çünkü onun bizimle alakası yok diyen Çetiner aslında daha çok şey denebilir ama ben bu büyük hatanın giderileceğini düşündüğüm için daha ağır ifadeler kullanmak istemiyorum dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)