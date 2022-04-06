banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.317,72
ALTIN
914,31
DOLAR
14,75
STERLİN
19,31
EURO
16,10
İmamoğlu: Yeterince Kutuplaşıyoruz, Derneklerimiz Özgür Olmalı
İmamoğlu: Yeterince Kutuplaşıyoruz, Derneklerimiz Özgür...
Basın Açıklaması
Son Dakika
Basın Açıklaması
Su Fi̇yatında Zorunlu Düzenleme
Su Fi̇yatında Zorunlu Düzenleme
Dr.Sarı : Çocuklar Bizim Her şeyimiz
Dr.Sarı : Çocuklar Bizim Her...
Flaş Haber
Basın Açıklaması
Kapat

Basın Açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Fox Tv’de Çalar Saat Programı’nda gazeteci İsmail Küçükkaya’nın kamuoyunda ‘İBB’deki Terör Soruşturması’ olarak bilinen sorusuna verdiği yanıtlara, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığı görülmüştür. Bakanlığın açıklamasındaki bazı hususları düzeltmek adına, kamuoyuna açıklama yapmak kaçınılmaz olmuştur.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 09:19
Basın Açıklaması
banner171

1) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV programında soruşturmanın sadece personelle sınırlı kalmadığını, her konuda soruşturma yapıldığını belirtmiştir. Bakanlık açıklamasında bunu doğrulamış ve ‘ Personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatılmıştır’ demiştir. Yani süreç, sadece yola çıkıldığı gibi personele yönelik güvenlik soruşturması değildir. Ayrıca bazı iştiraklerimizde de farklı incelemeler devam etmektedir. Bu açıklama göstermiştir ki Bakanlık, Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını doğrulamıştır.
2) İçişleri Bakanlığı açıklamasında ‘Bazı personeller hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebi apar topar yapılmıştır’ denmektedir. Bir kamu kuruluşuna yönelik bu itham kabul edilebilir değildir. Aralık 2021’de yani 4 ay önce TBMM Genel Kurulu’nda Sayın İçişleri Bakanı’nın teamüllere aykırı olarak yaptığı ‘apar topar’ açıklamanın ardından İBB süreçten haberdar olmuştur.
3) Resmi açıklamalarla, terör örgütü isimleri ve bunlarla iltisaklı personel sayıları açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen aradan geçen 4 ayda iddia edilen ‘557 terör iltisaklı’ personele rastlanmamıştır. Sayın İçişleri Bakanı’nın açıklamalarının ardından İBB hemen iç denetim başlatmıştır. Denetim hem geçmiş döneme hem de günümüze yönelmiş ve detaylı araştırmalar yapılmıştır.
4) 86 bin personelimizden 4500 tanesinin adli sicil kayıtları elimizde olsa da, arşiv araştırmasının eksik olduğu tespit edilmiş ve evraklar İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir. Neticede bu zamana kadar 1600 personelimizin araştırması tamamlanmış ve sonuçlar tarafımıza iletilmiştir.
5) Yapılan incelemelerde 1600 personelin taranmasından, 13 personelle ilgili arşiv kaydına rastlanmıştır. Yine İBB’nin geçmiş döneme dair incelemesinde önceki yönetimlerce işe alınan 5 personelin de arşiv kaydı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 18 kişiyle ilgili mevzuat hükümlerince gerekli işlemler yapılmıştır. İş akitleri fesh edilen kişiler, Bakanlık açıklamasında iddia edildiği gibi DİAYDER soruşturması kapsamında işten çıkarılan kişiler değildir. Bakanlığımız bu konuda ayrıntılı bilgi isterse, İBB makamlarınca bu bilgi derhal verilecektir.
6) İçişleri Bakanlığı açıklamasında, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘Belediyede 80 tane müfettiş var’ sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İBB ve bağlı kuruluşlarında 23 tane müfettiş olduğu bilgisi verilmiştir. Burada kast edilen sadece müfettişler değil, onlara eşlik eden uzmanlar, baş kontrolörler vb. kamu görevlileridir. Her kamu kurumu ve kuruluşu gibi İBB’de de devletimizin çeşitli kurumları tarafından denetlenmektedir ve denetlenmelidir. Değerli kamu görevlilerimiz ile işbirliği içinde çalışmalarımız sürmektedir. O yüzden bugünkü açıklamaların ‘görevi etkileme’ amacı taşıdığını iddia etmek doğru değildir. Keza 3 yıllık süreçte İBB’ye ve bağlı kuruluşlarına gelen müfettiş sayısını 80 ile sınırlamak da doğru olmaz.
7) Son olarak, bundan 4 ay önce ‘apar topar’ şekilde İBB’deki 557 personelin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddia edilmiştir. Bu kişilerin kimler olduğunu öğrenmek için İBB tarafından, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği dahil gönderdiğimiz yazılı taleplere hiçbir yanıt verilmemiştir. Hal böyleyken kuşkusuz 86 bin İBB personeli zan altında bırakılmıştır. Çünkü 86 bin çalışan içinde ‘bilinmeyen 557 kişiden’ bahsedilmektedir.
8) İBB ve bağlı kuruluşlarında görev yapan başta müfettişlerimiz dahil, devletimizin tüm görevlileri ile sıkı bir işbirliği içinde çalışıldığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Hele hele ‘terör suçlaması’ gibi hassas bir konuda vatan ve millet sevgisi çok iyi bilinen İBB Başkanı ve tüm personellerimiz üzerine düşen görevi her zaman yapmıştır, yapmaya da devam edecektir.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: Yeterince Kutuplaşıyoruz, Derneklerimiz Özgür Olmalı
İmamoğlu: Yeterince Kutuplaşıyoruz, Derneklerimiz Özgür Olmalı
İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretine Zorunlu Düzenleme
İstanbul’da Toplu Ulaşım Ücretine Zorunlu Düzenleme
Su Fi̇yatında Zorunlu Düzenleme
Su Fi̇yatında Zorunlu Düzenleme
Peyruze Kuruyemiş’ten 10 Milyon Dolarlık İhracat Atağı
Peyruze Kuruyemiş’ten 10 Milyon Dolarlık İhracat Atağı
İmamoğlu : Mutlaka Gelin, Sizi Çok Şaşırtacak
İmamoğlu : Mutlaka Gelin, Sizi Çok Şaşırtacak

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169