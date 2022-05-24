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Başarınız 16 Milyona Motivasyon Kaynağı

İBB Spor Kulübü, 19-22 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’na 6 milli sporcuyla katılıp, yurda 2’si altın, toplam 4 madalyayla döndü. Başarılı sporcuları antrenörleriyle birlikte ağırlayan ve tebrik eden İmamoğlu, “Sizi görünce moralleniyoruz. Sizin başarınız benim nezdimde, 16 milyonun içerisinde daha fazla ne kadar çocuğa, gence etki eder, onları motive eder ve spora katar; benim için en önemli motivasyonu o” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:54
Başarınız 16 Milyona Motivasyon Kaynağı
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BEYOĞLU / İSTANBUL 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19-22 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda dereceye giren 4, 25-29 Nisan’da İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen Avrupa Badminton Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan bir sporcuyla bir araya geldi. İBB’nin Kasımpaşa’daki hizmet binasında gerçekleşen buluşmaya Avrupa şampiyonu tekvandocular Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli, gümüş madalyalı Görkem Polat ve bronz madalya sahibi Nafia Kuş ile badminton dalında üçüncülük kürsüsüne çıkan Neslihan Yiğit, antrenörleri ile birlikte katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu da buluşmada başarılı sporcuları yalnız bırakmadı. 

KELEŞ: “GÜZEL BİR HAFTA SONU OLDU” 

Türkiye için spor alanında güzel bir hafta sonunu geride bıraktıklarını belirten Keleş, geliş nedenlerini İmamoğlu’na, “Bundan bir hafta önce de Neslihan, badmintonda Avrupa üçüncüsü oldu. Milli Takım da Manchester'da 11 madalya kazandı. Sporcularımız da orada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere ülkemiz adına toplam 4 madalya kazandı. Hakikaten çok gurur duyduk. Güzel mücadele ettiler. Hep birlikte sizi ziyaret etmek istedik” sözleriyle aktardı. 

İMAMOĞLU: “HEDEF: 2036 OLİMPİYATLARI"

Başarılı sporcularla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile İmamoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi: 

“Fırsat buldukça müsabakaları takip etmeye gayret ediyorum. Nice başarılara inşallah. Kulübümüz, zaten bu branşlarda geçmişten bugüne varlığını ispat etmiş, önemli bir kulüp. Bu dönemde de bunu daha da artırmak, biraz da çeşitlendirmek gayreti içindeyiz. O yolda da yürüyoruz açıkçası. Ve hedef koyduk: 2036 Olimpiyatları. Günümüz sporcuları, belki yarının eğitimcileri olacak. Ama günün sonunda hep beraber güzel bir spor yolculuğu yaşayalım istiyoruz. Her zaman buradayız, yanınızdayız. Sizi görünce moralleniyoruz. Emeği geçen antrenörlerimize de teşekkür ediyoruz. Temelde sizin başarınız, benim nezdimde, 16 milyonun içerisinde daha fazla ne kadar çocuğa, gence etki eder, onları motive eder ve spora katar. Benim için en önemli motivasyonu o. Çünkü, gerçekten sizler örnek oluyorsunuz. Onları heyecanlandırıyorsunuz. ‘Ben de bunu yaparım. Ben de bunu başarırım’ diyorlar. Neticede biz de öyle motive oluyorduk geçmişte, çocukken, gençken. İyi ki varsınız, iyi ki takımımızın da bir parçasısınız; ne mutlu bize.”

Sporcular da kendilerine olan güveninden ve desteğinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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