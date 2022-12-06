Bartın Şehitleri Unutulmadı.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen faciada hayatını kaybeden 42 madencinin anısına Maltepe’de fidan dikildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde anlamlı etkinliklere imza attı. 42 km Farkındalık Sürüşü ile 42 bisikletçi, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybeden 42 madenciye selam durdu. Ardından ise Ziya Gökalp Caddesi Parkı’nda 42 madencinin isminin yazılı olduğu fidanlar dikildi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte katılımcılar, kafasındaki baretler eşliğinde “Bartın” yazısını oluşturan tişörtler giydi. Bu iki etkinlikle Bartın’daki maden şehitlerine saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )