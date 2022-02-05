banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 8 Öneri
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 8 Öneri
Son 25 Yıl’da İstanbul’a Yazık Ettiniz …
Son Dakika
Son 25 Yıl’da İstanbul’a Yazık...
Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
Son Dakika
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle...

Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Sokak Konserleri’ ile Anılacak

Kartal Belediyesi, Anadolu rock müziğinin unutulmaz sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca anısına 8 Şubat Salı günü “Ustalara Saygı Sokak Konserleri” düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Şubat 2022 Cumartesi 10:39
Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da ‘Ustalara Saygı Sokak Konserleri’ ile Anılacak
banner171

1970’li yıllarda yazdıkları şarkı sözlerini, Türk halk müziği ile rock müziğin birleşiminden oluşan soundla birleştirerek, Anadolu Rock’ını müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca; 8 Şubat Salı günü, saat 14.00’da “Ustalara Saygı Sokak Konserleri” adlı etkinlikle ölüm yıl dönümlerinde anılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan konserler, Yasinağa Alt Geçidi ve Kartalbaba Alt Geçidi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Düzenlenecek olan konserlere sanatçılar; Onur Barış Gülhane, Burak Şen, Funda Yardım, Sercan Pamuk, Burak Ünervan, Serhat Peker, Selçuk Yalçın ve Hakan Kaya eşlik edecek. Sanatçılar usta isimlerin sevilen şarkılarını, Kartallılar için seslendirecek.

“Önemli değerlerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla hayatını kaybetmiş kıymetli; sanatçı, edebiyatçı, düşünür, gazeteci, aydın kısacası ülkemize ve kültürümüze büyük katkısı olan şahsiyetlerimizi anmaya devam edeceğiz.” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Barış Manço ve Cem Karaca anısına gerçekleştirilecek olan “Ustalara Saygı Sokak Konserleri”ne tüm komşuları davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Oda Kapısı Modelleri Neler ?
Yeni Oda Kapısı Modelleri Neler ?
İstanbullular Ve Turistler Ücretsiz İnterneti Sevdi
İstanbullular Ve Turistler Ücretsiz İnterneti Sevdi
İmamoğlu’ndan ‘Yardım Kiosku’ Yanıtı
İmamoğlu’ndan ‘Yardım Kiosku’ Yanıtı
İBB, Süleymaniye’yi Perdeleyen Yapı İçin Acil Durdurma İstedi
İBB, Süleymaniye’yi Perdeleyen Yapı İçin Acil Durdurma İstedi
Maltepeli Çocuklar Tatilin Tadını Aquapark'ta Çıkardı
Maltepeli Çocuklar Tatilin Tadını Aquapark'ta Çıkardı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169