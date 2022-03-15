Barajlardaki Doluluk Rekor Seviyelere Ulaştı

Kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları maksimum seviyelere çıktı. İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Kazandere ve Istrancalar’da yüzde 100 seviyeler görüldü. Karların tamamen erimesiyle birlikte; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının da en yüksek seviyelerine ulaşması öngörülüyor.