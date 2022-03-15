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Barajlardaki Doluluk Rekor Seviyelere Ulaştı

Kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları maksimum seviyelere çıktı. İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Kazandere ve Istrancalar’da yüzde 100 seviyeler görüldü. Karların tamamen erimesiyle birlikte; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının da en yüksek seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 09:57
Barajlardaki Doluluk Rekor Seviyelere Ulaştı
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Son günlerde İstanbul’da gerçekleşen kar yağışlarıyla birlikte, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında rekor artışlar yaşandı.  Kent geneli baraj doluluk oranlarının yüzde 85 civarında olduğu İstanbul’da, Kazandere ve Istrancalar’da yüzde 100 seviyesine ulaşıldı. 

Mevcut karların erimesiyle birlikte önümüzdeki günlerde Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının da maksimum seviyeye ulaşması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem doluluk oranları yüzde 62 oranlarındaydı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI 

Alibeyköy: 78,29

Büyükçekmece: 82,79

Darlık: 93,59

Elmalı: 95,73

Istrancalar: 100

Kazandere: 100

Ömerli: 89,5

Pabuçdere: 94,19

Sazlıdere: 57,75

Terkos: 81,17

TAŞKIN RİSKİNE KARŞIN DERELER TEMİZLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, İstanbul’un tüm derelerini taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlemeye devam ediyor. Akışa engel olabilecek katı atıklar, dere yataklarından bertaraf ediliyor. 

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