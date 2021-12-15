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‘Balkan Şehirleri Zirvesi’ meyvelerini vermeye başladı 

Bulgaristan heyetinden İmamoğlu’na: B40’a katılımı teşvik için çalışacağız

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2021 Çarşamba 15:23
‘Balkan Şehirleri Zirvesi’ meyvelerini vermeye başladı 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “B40 Balkan Şehirleri Zirvesi” sonrası ilk diplomatik görüşmesini, Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği yöneticileri ile gerçekleştirdi. Bulgar heyetini Florya’da ağırlayan İmamoğlu, “Bu girişim, Balkan şehirleri arasındaki kültürel, ticari ve yaşam tecrübelerine ilişkin, halihazırda mevcut olan tarihi bağları geliştirecek ve daha da ileriye taşıyacaktır” dedi. BUBB Başkanı Daniel Panov da Bulgaristan'daki yerel belediyelerin B40’a katılımını teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. 

FLORYA / İSTANBUL 

“B40 Balkan Şehirleri Zirvesi” sonrası ilk diplomatik girişim, İBB ve Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği (BUBB) arasında gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Florya’daki makam odasında bir araya gelen Bulgaristan heyetinde; BUBB Başkanı ve Veliko Tırnovo Belediye Başkanı Daniel Panov, BUBB Başkan Yardımcıları Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Troyan Belediye Başkanı Donka Mihaylova ve Dimitrovgrad Belediye Başkanı

İvo Dimov ile BUBB Genel Müdürü Silviya Georgieva yer aldı. 

İMAMOĞLU: “B40 ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ”

Balkan şehirleri arasındaki iş birliklerini önemsediklerini belirten İmamoğlu, katılımcı kentlerin çoğalmasını arzuladıklarının altını çizdi. Bu anlamda B40 Zirvesi’nin önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, bir sonraki buluşmanın Atina’da olacağını hatırlattı. “Hedefimiz, toplamda 100 belediyeye ulaşabilmek” diyen İmamoğlu, “Bu bağlamda Bulgaristan Belediyeler Birliği'nin de katkılarını arzu ediyoruz” diye konuştu. İki ülkenin şehirleri arasında kurulacak iş birliklerinin, Türkiye ve Bulgaristan’ın komşuluk ilişkilerine de katkıda bulanacağına dikkat çeken İmamoğlu, Florya Yerleşkesi içinde bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bünyesinde “İklim Değişikliğiyle Mücadele Platformu”na özel paragraf açtı. İmamoğlu, Bulgaristan ve şehirlerinde bulunan benzeri kurum ya da kuruluşlarla da iş birliği yapmayı istediklerini ifade etti.  

AZİS: “SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİMİZİ ÖĞRENİNCE DAHA ÇOK İNSAN KATILMAK İSTEDİ”

Heyette bulunan ve B40’a Bulgaristan’dan katılan tek şehir olan Kırcaali Belediye Başkanı Azis, ülkesindeki diğer belediyelerin, zirve sonrasında İBB ile iletişime geçmek için kendilerinden talepte bulunduğunu açıkladı. Heyette, Bulgaristan’ın farklı yerel yönetimlerinden isimler olduğunu belirten Azis, “Sizinle görüşeceğimizi öğrenince daha çok insan katılmak istedi. O yüzden daha fazla kişi olarak toplantıya katıldık. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'da bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. BUBB olarak, diğer Bulgar şehirlerine B40’a katılım çağrısı yapacaklarını aktaran Azis, “Birliğimiz kapsamında 265 belediye bulunuyor. Bulgaristan'daki hemen hemen bütün şehirler buraya üye. O yüzden, Bulgaristan geneline yayılabilecek ve güzel bir tanıtımı olabilecek bir toplantı bu” şeklinde konuştu. B40 anısına Kırcaali’de 40 ağaç dikecekleri bilgisini paylaşan Azis, töreni, İmamoğlu’nun kentlerini ziyareti sırasında gerçekleştirecekleri bilgisini paylaştı. 

PANOV: “B40 BÜYÜDÜKÇE, İLİŞKİLER DE GÜÇLENECEK”

BUBB Başkanı ve Veliko Tırnovo Belediye Başkanı Panov da B40’ın bölge açısından çok önemli bir girişim olduğuna vurgu yaptı. BUBB olarak, geçtiğimiz Cumartesi günü 25’nci kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını belirten Panov, birliklerinin, Bulgaristan'daki siyasi ve yerel sorunları çözmeye yönelik bir kuruluş olduğunu iletti. “Birliğimizi, bir bakanlık gibi çalışan, bütün sorunları çözmeye çalışan bir platform olarak görüyoruz” diyen Panov, “Bu bağlamda, BUBB olarak, B40 ailesiyle her zaman irtibatta kalmak ve yakın temasta olmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bulgaristan'daki yerel belediyelerin B40’a katılımını teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Panov, “BUBB Başkanı ve Veliko Tırnovo Belediye Başkanı Daniel Panov, “B40 büyüdükçe ilişkilerin büyüyeceğini ve daha gelişeceğini, şehirler arasındaki iş birliğinin yoğunlaşacağını ve daha samimi ilişkiler kurulacağını düşünüyoruz” dedi. 

PANOV’DAN İPA’YA ÖVGÜ

Yönettiği kent Veliko Tırnovo’nun, Bulgaristan’ın tarihi başkenti olduğunu aktaran Panov, inceleme fırsatı bulduğu İPA’dan çok etkilendiğini kaydetti. İPA ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini bildiren Panov, kendi kentlerinin planlanması konusunda irtibat halinde olmak istediklerini vurguladı. Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova’nın selamlarını İmamoğlu’na aktaran Panov, B40’a ev sahipliği yapmak istedikleri mesajını iletti. Bulgaristan heyetinin ziyaretinin, B40 sonrası gerçekleştirilen ilk diplomatik görüşme olduğuna dikkat çeken İmamoğlu ise, “Bu girişim, Balkan şehirleri arasındaki kültürel, ticari ve yaşam tecrübelerine ilişkin halihazırda mevcut olan tarihi bağları geliştirecek ve daha da ileriye taşıyacaktır” dedi. İmamoğlu, Sofya’nın da B40 ev sahipliğine talip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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