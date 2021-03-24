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Balina Gibi Kofana Balığı

Son zamanlarda denize avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına takılan kofana balığı ağırlıkları 12 kiloya kadar çıkmasıyla şaşırttı. Kofana balığı bolluğu tezgah fiyatlarına da yansıdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2021 Çarşamba 16:13
Balina Gibi Kofana Balığı
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Türkiye karasularında yaklaşık 10 yıldır nadiren görülen kofana balığı, bu yıl 3’üncü kez sürü halinde denizlerde görüldü. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı tezgahlarda 200 ile 250 lira arasında satılan Kofana Balığı bu yıl bollukla beraber 80 liraya düştü. Kofananın ağırlığı ise 7 kilodan ile 12 kiloya kadar çıktı.

KOFANA BALIĞI 2 MİLYON YUMURTA YAPIYOR

Bu sene denizlerde balık bereketi yaşanıyor. Hamsi, palamut bolluğunun ardından kofana balığı adeta akıt etti. Kilosu 250 lira ile 300 lira arası değişen kofananın bugün kilosu 80 liraya kadar düştü. Kofana balığının önceki dönemlere göre en büyüğü çıktığını belirten Balıkçı Kenan: ‘Kofana 10 yıl önce en büyüğü 2 kiloydu. Bugün tanesinin kilosu 12 kilo. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz. Kofanan anaç balık. 2 milyon yumurta yapıyor. Bu gelecekte balığın daha çok bollaşması demek. Bu yüzden mutluyuz’ ifadesini kullandı

KİLOSU 70 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Beklentilerin çok üstünde kofana balığının olduğunu belirten Balıkçı Kenan: ‘3 tane olurdu, 5 tane olurdu. Bu sene üç kere kofana bereketi yaşıyoruz. Palamuttan sonra hamsiden sonra sarıkanattan sonra şimdide kofana akın yaptı. Fiyatı 250-300 lirayken şimdi kilosu 80 lira. Hastalık mevsimindeyiz. Büyük mücadele ediyoruz. Bu günlerde bol bol balık tüketelim. Bir çok hastalığın ilacı balık. İçerisinde katkı maddesi bulunmuyor. Yıllar sonra görünen kofana balığı özellikle çocukların kolaylıkla yiyebileceği lezzetli bir balık. Kılçık yok. Korkmadan çocuklarımıza yedirebilirsiniz" dedi.

GİDİŞİ 2 KİLOYDU DÖNÜŞÜ 7 KİLO OLDU

Kofananın anlamı bolluk bereket demek diyen Balıkçı Kenan: ‘Kofana, lüferin babası sarıkanatın dedesi. Kilosu 300 liraydı. 3 tane satacağına şimdi kilosu 80 lira 100 tane satıyorsun. Bizde memnunuz vatandaşlarımızda memnun. 10 sene önce kaybolan kofana bu sene üçüncü kez geri döndü. Gidişi 2 kilo olan kofananın dönüşü 12 kilo oldu’ şeklinde konuştu.

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