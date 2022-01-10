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Bakırköy Adliyesinde Komedi Haberimiz Ses Getirdi

14-21 Ekim 2021 tarihinde 406. sayımızda Gazetemizde yayınlanan ”Bakırköy Adliyesinde Komedi” başlıklı manşetimiz ses getirdi ve komediye kısmen son verildi ama komedi tam manası ile henüz bitmiş değil. İşte Komedinin devam eden kısmı bu haberimizde.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 08:55
Bakırköy Adliyesinde Komedi Haberimiz Ses Getirdi
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Bir ödeme için 3 kez XRAY cihazında geçme komedisi son buldu

Gazete olarak 10 sene önce yapılan bir haberin yayından çıkarılmama işlemine dair mahkeme kararı gereği verilen cezanın ödenmesi için her Bakırköy Adliyesine gidimizde 3 kez vatandaşın üzerinde bütün metal eşyalarını ve kemerini çıkarıp XRAY cihazında geçmek zorunda bırakılmalarının komedi olduğunu gündeme getiren haberimizden sonra komedi düzeltildi.

Birden fazla taksit ödeyip 3/5 ayda bir gelmek istiyoruz diyenlerin talepleri de yerine getirilmiyor ya hepsini birden ödeyeceksiniz yada her ay geleceksiniz denilmesi ve ödeme için bankaların kabul edilmemesi de komedinin tam manası ile bitmediğini gösteriyor.

Örnek vermek gerekirse aylık ceza taksiti olan 260 liralık bir borç ödemesi için kişi 4 ay ödeyip her ay gelme külfetinde kurtulmak istese bu talebi kabul edilmiyor.

Banka hesabı veriniz oraya yatıralım talebi de hayır cezanın bir parçası da her ay gelip bu ödemeyi burada yapmanızdır denilerek bu talep de kabul edilmiyor.

Yapılan her iş ve işlemde kamu yararı ve mantık olması gerektiği halde koskoca hakimlerin ve savcıların hiç kimseye yararı olmayan bu uygulamaya biran önce son verilmesi için hiçbir girişimde bulunulmaması da mağdurların tepkisine neden oluyor.

İŞTE ÖNCEKİ HABERİMİZİN LİNKİ :

https://www.istanbultimes.com.tr/guncel/bakirkoy-adliyesinde-komedi-h50194.html

Tıklayın eski haberimizi okuyun lütfen …

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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