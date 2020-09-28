Bakan Selçuk, Eyüpsultan'ın Genç Yeteneklerini Tebrik Etti

Bakan Selçuk burada, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda finale kalan 11. Sınıf öğrencisi Mert Albay, Sosyal İnovasyon Yarışması’nda finale kalan 10. Sınıf öğrencisi Teoman Sarıkuş ve Afet Projesi ile finale kalan 9. Sınıf öğrencisi Bilal Said Çelebi ile bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Bakan Selçuk, TEKNOFEST'e katılan tek ilçe belediyesi olan Eyüpsultan Belediyesi öğrencilerini hazırladıkları projelerinden ötürü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.