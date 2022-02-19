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Bağcılarlı Kungfucular Türkiye Şampiyonası’ndan 13 Madalyayla Döndü

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu takımı sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 13 madalya ile döndü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2022 Cumartesi 08:45
Bağcılarlı Kungfucular Türkiye Şampiyonası’ndan 13 Madalyayla Döndü
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 3 bin 158 sporcu katıldı. Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için milli takım seçmelerinin de yapıldığı Türkiye Şampiyonasında Bağcılar Belediyesi’ni 17 sporcu temsil etti.

Başarılar diledi

Zorlu geçen turnuvada; Bağcılarlı sprocularda 4’ü birinci olarak altın madalya, 4’ü ikinci olarak gümüş madalya ve 5’i de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporcular, uluslararası platformlarda milli takım formasını giyme hakkı kazandı. 13 madalyayla İstanbul’a dönen kungfucuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, önümüzdeki müsabakalarda başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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