banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1433.78
ALTIN
531.74
DOLAR
9.2965
STERLİN
12.8362
EURO
10.8518
İki Yılda 1.453 Kişi İş Sahibi Oldu
İki Yılda 1.453 Kişi İş...
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı
Son Dakika
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....

Bağcılar’da öğrencilere yangın farkındalık eğitimi

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilçede yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerine “Yangın Farkındalık” eğitimi veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2021 Salı 10:25
Bağcılar’da öğrencilere yangın farkındalık eğitimi
banner171

Gençlere, yangının
çıkış nedenlerinden karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğine kadar her aşama detaylıca anlatılıyor.
Sosyal ve kültürel hayata yönelik projelere imza atan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu,
anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede hizmet veren 75 ortaokul ve lisede
“Yangın Farkındalık” eğitimi başlatıldı. Uzmanlar, yangın öncesi, olay anı ve sonrasında doğru hareket
tarzının nasıl olması gerektiği ile ilgili sinevizyon eşliğinde sunumlar yaptı. Eğitim programlarında
öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.
Amaç yangının zararlarını azaltmak
Bu tür eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Amacımız yangının zararlarını azaltmaya ve önlemeye yönelik toplumsal bilinç
oluşturmaktır. Bu bağlamda gençlerimiz öğrendiklerini çevrelerine de anlatacaklar” dedi.
Eğitim alan gençlere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
N Kolay 43. İstanbul Maratonu ‘uçan tişörtlerle’ tanıtıldı
N Kolay 43. İstanbul Maratonu ‘uçan tişörtlerle’ tanıtıldı
TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı: "AKP'den elbette kurtulmalıyız ama..."
TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı: "AKP'den elbette kurtulmalıyız ama..."
İki Yılda 1.453 Kişi İş Sahibi Oldu
İki Yılda 1.453 Kişi İş Sahibi Oldu
Deva Partisi’nden MHRS Ve Geciken Randevulara Tepki
Deva Partisi’nden MHRS Ve Geciken Randevulara Tepki
Kartallı Çocuklar Yönetimde Söz Sahibi
Kartallı Çocuklar Yönetimde Söz Sahibi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169