Bağcılar’da öğrencilere yangın farkındalık eğitimi

Gençlere, yangının
çıkış nedenlerinden karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğine kadar her aşama detaylıca anlatılıyor.
Sosyal ve kültürel hayata yönelik projelere imza atan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu,
anlamlı bir etkinliği daha hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede hizmet veren 75 ortaokul ve lisede
“Yangın Farkındalık” eğitimi başlatıldı. Uzmanlar, yangın öncesi, olay anı ve sonrasında doğru hareket
tarzının nasıl olması gerektiği ile ilgili sinevizyon eşliğinde sunumlar yaptı. Eğitim programlarında
öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.
Amaç yangının zararlarını azaltmak
Bu tür eğitimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Amacımız yangının zararlarını azaltmaya ve önlemeye yönelik toplumsal bilinç
oluşturmaktır. Bu bağlamda gençlerimiz öğrendiklerini çevrelerine de anlatacaklar” dedi.
Eğitim alan gençlere önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)