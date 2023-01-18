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Bağcılar’da öğrenciler her gün yaşı kadar kitap sayfası okuyacak

Bağcılar Belediyesi’nin desteklediği “Yaşın Kadar Oku” projesi kapsamında ilçede öğrencilere 10 bin kitap dağıtıldı. Öğrenciler, her gün kendi yaşları kadar kitap sayfası okuyarak hem eğitim hayatlarına hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2023 Çarşamba 10:34
Bağcılar’da öğrenciler her gün yaşı kadar kitap sayfası okuyacak
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Bağcılar Kaymakamlığı ile Bağcılar Belediyesi, gençlerin düşünme ve hareket etme gücünü artırmak, okuma alışkanlığı kazanması amacıyla “Yaşın Kadar Oku” projesini hayata geçirdi. Programın lansmanı Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.

Okullarımızı süsleyelim dedik

Her zaman gençlere ve çocuklara önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kaymakamlığımızın fikir olarak ortaya koyduğu bu çalışmayı biz de destekliyoruz. Okullarımızı süsleyelim dedik. Öncelikle 500 kitapla süreci başlattık. Okullarımız da bu projeyi sahiplendi. Kendimize bir hedef koyduk ve kitap sayısını 10 bine çıkaralım dedik. İlkokul, ortaokul ve liselerden her bir okulumuza 100 kitap olacak şekilde 10 bin sayısına ulaştık. Herkes kitabından yaşı kadar okuyacak. Bana da 39 sayfa düşüyor” dedi.

10 bin kitap hediye edildi

Protokol konuşmalarının ardından ilçe genelinde öğrencilere okuyacakları 10 bin kitap hediye edildi. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanacağı, okumayı seveceği ve kelime dağarcığının zenginleşeceği programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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