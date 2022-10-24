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Bağcılar’da ihtiyaç sahibi bin 200 aileye et yardımı

Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı. Bu kapsamdabin 200 aileye 4 kilo kırmızı et dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ekim 2022 Pazartesi 14:10
Bağcılar’da ihtiyaç sahibi bin 200 aileye et yardımı
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Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in göreve başlamasının ardından kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, anlamlı bir organizasyona imza attı. Müdürlük bünyesinde düzenlenen program çerçevesinde kesim gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemlerini Başkan Özdemir de yerinde takip etti. Kesilen hayvanlardan elde edilen etler,paketler halinde hazırlanarak araçlara yerleştirildi. Görevliler, etleri adresleri daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evine ulaştırdı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Paylaşmak sadece bayramlarla sınırlandırılmamalı

Paylaşmanın rahmet ve bereket olduğu düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Özdemir, “Paylaşmak sadece Kurban ve Ramazan gibi dini bayramlarla sınırlandırılmamalıdır. Biz ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Yıl içinde belirli periyodik aralıklarla kuru gıdadan kıyafete ve kırtasiyeye kadar farklı kalemlerde yardımlarda bulunuyoruz. Şimdi de bin 200 haneye parçalanmış, hazır ve taze bir şekilde 4 kilo et götürdük.Afiyet olsun, şifa versin İnşallah. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor.Bundan sonraki süreçte de gücümüz yettiğince yardımlara devam edeceğiz” dedi. Kendilerine et ikram edilen vatandaşlar da başta Özdemir olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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