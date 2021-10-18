Bağcılar’da fikir maratonu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çalışan Fikirler Atölyesi’nde katılımcılar inovasyon ve
teknoloji odaklı çözümler üreten fikirlerini yarıştırdı. Parlak fikirlerin ortaya çıktığı platformda en
iyi projeler ödüllendirildi. Emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Fikirlerin bir araya getirilerek projeler oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki
bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.
Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde çok önemli bir organizasyona
sahne oldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beşkese’nin moderatörlüğünü yaptığı programda; belediye personeli içinden
fikirlerini paylaşmak isteyenler arasından 9 grup oluşturuldu. İslam tarihi döneminde düşünce ve
buluşlarıyla bilime ve tarihe ışık tutan önemli kişilerin isimlerinin verildiği gruplar, düşünce koçu
Münir Arıkan’ın konuşmasının ardından beyin fırtınasıyla çalışmalarına başladı.
6 kişiden oluşan gruplar, önce kendi aralarında bireysel fikirlerini ortaya koydu. Ardından da fikirler
üzerinde konuşarak etki gücü yüksek, inovatif, Bağcılarlı hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran ve
teknoloji odaklı çözümler üreten fikirleri öne çıkardılar. İki gün süren yoğun bir temponun ardından
üretilen projeler jüri üyeleri ve diğer katılımcıların değerlendirmeleri amacıyla sunuldu. Başkan
Yardımcıları Av. Mehmet Şirin, Dr. Osman Güneş, Emre Urlu, Şahin Köse, Ali Erdoğan, Mehmet Akif
Görentaş ile Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kenan Gültürk ve Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’tan
oluşan jürinin ve katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda proje fikirleri arasından en iyileri
belirlendi.
Sorunu yaşayanlar çözümü kolay bulur
Buna göre; İbn-i Haldun isimli grup “Şeffaf Yönetim ve Hakediş Sistemi” isimli projesiyle birinci, Farabi
grubu “Sıfır Atık Akademisi” projesiyle ikinci, Piri Reis grubu ise “Akıllı Yaşam Noktası” projesiyle
üçüncü oldu.
Bu tür programların devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bu tür organizasyonlar çok değerli. Bağcılar Belediyemizin temelinde istişare kültürü var. 1992’de ilk
yola çıkarken Bağcılar’da yaşayanlarla birlikte yola çıktık. Çünkü problemlerin kısa sürede çözmenin
yolu yaşayan kişilerden dinlemek. Sorunu yaşayanlar çözümü çok daha kolay buluyorlar. Söylenen bir
fikrin bir başkası tarafından geliştirilmesi, fikirlerin bir araya geliştirilerek proje oluşturulması çok
önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok
daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.
Çağırıcı, fikir maratonunda ilk üçe giren proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çalışan Fikirler Atölyesi’nde katılımcılar inovasyon ve