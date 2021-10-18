banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1418.44
ALTIN
528.90
DOLAR
9.2987
STERLİN
12.7781
EURO
10.7953
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
Bebeğiniz ağlarken morarıyor mu?
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı
Son Dakika
İmamoğlu Diyarbakır'da Açıklama Yaptı
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Tasarruf Genelgesi TBMM'ye taşındı....
Bakırköy Adliyesinde Komedi
Son Dakika
Bakırköy Adliyesinde Komedi

Bağcılar’da fikir maratonu

Bağcılar’dan parlak fikirler çıktı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:59
Bağcılar’da fikir maratonu
banner171

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çalışan Fikirler Atölyesi’nde katılımcılar inovasyon ve
teknoloji odaklı çözümler üreten fikirlerini yarıştırdı. Parlak fikirlerin ortaya çıktığı platformda en
iyi projeler ödüllendirildi. Emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Fikirlerin bir araya getirilerek projeler oluşturulması çok önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki
bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.
Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde çok önemli bir organizasyona
sahne oldu. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beşkese’nin moderatörlüğünü yaptığı programda; belediye personeli içinden
fikirlerini paylaşmak isteyenler arasından 9 grup oluşturuldu. İslam tarihi döneminde düşünce ve
buluşlarıyla bilime ve tarihe ışık tutan önemli kişilerin isimlerinin verildiği gruplar, düşünce koçu
Münir Arıkan’ın konuşmasının ardından beyin fırtınasıyla çalışmalarına başladı.
6 kişiden oluşan gruplar, önce kendi aralarında bireysel fikirlerini ortaya koydu. Ardından da fikirler
üzerinde konuşarak etki gücü yüksek, inovatif, Bağcılarlı hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran ve
teknoloji odaklı çözümler üreten fikirleri öne çıkardılar. İki gün süren yoğun bir temponun ardından
üretilen projeler jüri üyeleri ve diğer katılımcıların değerlendirmeleri amacıyla sunuldu. Başkan
Yardımcıları Av. Mehmet Şirin, Dr. Osman Güneş, Emre Urlu, Şahin Köse, Ali Erdoğan, Mehmet Akif
Görentaş ile Proje ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kenan Gültürk ve Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’tan
oluşan jürinin ve katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda proje fikirleri arasından en iyileri
belirlendi.
Sorunu yaşayanlar çözümü kolay bulur
Buna göre; İbn-i Haldun isimli grup “Şeffaf Yönetim ve Hakediş Sistemi” isimli projesiyle birinci, Farabi
grubu “Sıfır Atık Akademisi” projesiyle ikinci, Piri Reis grubu ise “Akıllı Yaşam Noktası” projesiyle
üçüncü oldu.
Bu tür programların devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bu tür organizasyonlar çok değerli. Bağcılar Belediyemizin temelinde istişare kültürü var. 1992’de ilk
yola çıkarken Bağcılar’da yaşayanlarla birlikte yola çıktık. Çünkü problemlerin kısa sürede çözmenin
yolu yaşayan kişilerden dinlemek. Sorunu yaşayanlar çözümü çok daha kolay buluyorlar. Söylenen bir
fikrin bir başkası tarafından geliştirilmesi, fikirlerin bir araya geliştirilerek proje oluşturulması çok
önemli. Küçük gördüğünüz fikirler belki bizim kafamızda kıvılcımı oluşan fikirlerle örtüştüğünde çok
daha farklı noktalara gidebiliyor” dedi.
Çağırıcı, fikir maratonunda ilk üçe giren proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Okuyan yazdı: Bir ittifak daha mı var?
Kemal Okuyan yazdı: Bir ittifak daha mı var?
Bunların zekatıyla asgari ücreti 10 bin TL yaparım.
Bunların zekatıyla asgari ücreti 10 bin TL yaparım.
Kartal belediyesi’nden çocuklara ‘robotik kodlama eğitimi’
Kartal belediyesi’nden çocuklara ‘robotik kodlama eğitimi’
Başkan Yılmaz Bozyokuş’dan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Yılmaz Bozyokuş’dan Mevlid Kandili Mesajı
İmamoğlu: Ortak Hafıza, Toplumları Bir Arada Tutan En Önemli Öğe
İmamoğlu: Ortak Hafıza, Toplumları Bir Arada Tutan En Önemli Öğe

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169