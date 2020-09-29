Bağcılar Ve Ümraniye İstihdam Ofisleri De Açılıyor

İlki 2019’da Küçükçekmece’de açılan istihdam ofisini,Şişli, Kartal, Sancaktepe ve Büyükçekmece’deki ofisler takip etmişti. İmamoğlu, 30 Eylül’de de Bağcılar ve Ümraniye ofislerinin açılışını yapacak. Böylece, İstanbul’daki Bölgesel İstihdam Ofisleri sayısını yediye çıkmış olacak.

Günümüzün en önemli sorunlarından işsizlikle mücadele etmek amacıyla; iş arayanla işveren arasında köprü olmayı hedefleyen “Bölgesel İstihdam Ofisi” projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en önemli seçim vaatlerinden biriydi. Göreve gelir gelmez, Bölgesel İstihdam Ofisi’nin ilkini Haziran 2019’da Küçükçekmece’de açan İmamoğlu, Şubat’ta Şişli ve Kartal, Temmuz’da Sancaktepe, Ağustos’ta ise Büyükçekmece’deki ofislerin açılışını yaptı. İstanbul’daki Bölgesel İstihdam Ofislerinin sayısını yediye çıkaracak olan Bağcılar ve Ümraniye’deki açılışlar da yine İmamoğlu’nun katılacağı törenle 30 Eylül’de gerçekleştirilecek.

-OFİS SAYISI 12’YE ÇIKACAK-

İBB tarafından başlatılan bu proje ile 5 yılda, toplamda 200 bin vatandaşa istihdam sağlanması hedefleniyor. 2020 yılı içerisinde İstanbul toplam 12 Bölgesel İstihdam Ofisine kavuşmuş olacak. Bunların 7’si Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece, Şişli, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Bağcılar, Sultangazi ilçelerinde; 5’i de Anadolu Yakası ilçeleri Kartal, Üsküdar, Ümraniye, Tuzla ve Sancaktepe’de hizmet verecekler.

-ÜMRANİYE VE BAĞCILAR’DA AYNI GÜN AÇILIŞ YAPILACAK-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan açılış töreniyle; Ümraniye ve Bağcılar’daki İstihdam Ofislerinin kurdelesini aynı anda kesecek.Tören, 15:00’da başlayacak.