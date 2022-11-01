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Bağcılar Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son Bağcılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçi maaşlarına yüzde 80 zam, tediye ikramiyesi, yol ve yemek ücretlerinde artışlarından oluşan yeni haklar verildi. Salonu dolduran işçiler, kararları ayakta alkışladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 10:21
Bağcılar Belediyesi toplu iş sözleşmesini imzaladı
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Bağcılar Belediyesi, Başak A.Ş. bünyesindeki 1810 çalışan için Hizmet-İş Sendikası ile 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi programı yapıldı. Başkanlık Konferans salonunda gerçekleşen imza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Keskin, Şube Başkanı Yücel Fırat, ve işçi temsilcileri de katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilmeli

İhtiyaç ve imkan dengesini gözeterek sürecin güzel şekilde yürümesini sağladıklarını söyleyen Özdemir, “Bu zorlu süreci bizzat takip eden hem belediyemizi hem çalışma arkadaşlarımızı kollayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, süreci kontrol eden AK Parti İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye, sendikamıza, belediyemiz bünyesindeki başkan yardımcılarımıza ve süreci olgunlukla karşılayan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. ‘Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilmeli’ diyen bir peygamberin, bir anlayışın devamını teşkil ediyoruz.Bu sürecin güzel bir noktaya gelmesinden mutluluk duyuyorum. Bu anlamda alınan ücretlerin bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

İşçiler, ayakta dakikalarca alkışladılar

Keskin ise “Talepleri temsilcilerimiz aracılığıyla topladık ve toplu sözleşme görüşmelerine başladık. Tek derdimiz vardı sizin şartlarınızı iyileştirmek. Bunun için mücadele ettik. Taleplerimizin çoğunu yerine getirdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşlerin açıklanmasının ardından taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı. Salonu dolduran işçiler, sözleşme kararlarından duydukları mutlulukları ayakta dakikalarca alkışlayarak dile getirdi.

Maaşlara yüzde 80 zam yapıldı

Buna göre; İşçi maaşlarına yüzde 80 zam yapılırken, ‘yol ücreti’ ve ‘yemek ücreti de arttırıldı. Çalışanlara ikramiye verilecek. İkramiye birinci yıl 40, ikinci yıl 52 gün olarak uygulanacak. Gece görev yapanlara yüzde 15 zamlı maaş ödenecek. Yine birçok sosyal haklarda iyileştirme gerçekleştirildi. Toplu Sözleşme imzalandıktan sonra geriye dönük farklar olursa, işçilere ödenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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