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BAĞ KUR Piriminin 9.000 Günden 7.200 Güne Düşmesinin Anlamı Yok Yaş Engeli Kalksın
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BAĞ KUR Piriminin 9.000 Günden 7.200 Güne Düşmesinin Anlamı Yok Yaş Engeli Kalksın

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağ Kurlularda 9.200 Gün Olan Pirim Gün sayısının 7.200 güne düşeceğini söylemesi Bağ Kurluları tatmin etmedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:01
BAĞ KUR Piriminin 9.000 Günden 7.200 Güne Düşmesinin Anlamı Yok Yaş Engeli Kalksın
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7.200 GÜN PİRİMİ OLAN HER KESİN EMEKLİ OLMASI HALİNDE BUNUN BİR HEYECAN OLUŞTURMAYACAĞI İFADE EDİLDİ...

Gazetemize konuşan Hüseyin Karataş isimli bir Bağ Kurlu şunları söyledi" Ben 04.10.2000'den bu yana Bağ Kur Pirimi ödüyorum. Yaklaşık olarak 8.000 güne yakın pirimim var. 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi halinde günüm tamam olacak ama EMEKLİ Olabilmem için 58 yaş sınırı vardı. Şu an 51 yaşındayım bu yaşa beklemem demek 7 yıl boyunca  sağlıktan istifade edeceğim demektir.

Yani EYT gibi bizede denilmeli ki  2002'den önce Bağ Kurlu olanlar 'ın yaş şartı aranmaksızın 7.200 gün pirimi olan herkes emekli olacak denilmelidir. Aksi halde sadece pirim gün sayısnın düşmesi bir sorunu çözmez. Biz de hükümetten tam bir çözüm bekliyoruz dedi.

Kaynak;İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

 

Son Güncelleme: 20.05.2023 18:18
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