Babacan’dan“Küresel Enflasyon” Açıklaması

‘Irak’ta savaş çıktığında enflasyonu indirdik’

“34 yıllık enflasyonu aldık tek haneye indirdik. Şimdi ‘Ukrayna-Rusya savaşı var, kem küm… Enflasyon düşmüyor’ diyorlar. 2003’te Amerika gelip Irak’ı işgal etmedi mi? Irak’ta savaş çıkmadı mı? Biz 2003’te yüzde 29’luk enflasyonu aldık, yüzde 18’e indirdik. 2004’te savaş devam ediyordu, terör olayları yaygınlaşmıştı. Buna rağmen 18’lik enflasyonu 9’a indirdik. 2004’ün sonunda da paradan altı sıfırı attık. İşimizi yaptık. Bu ülkenin ekonomisini düzeltmek için dürüst ve ehil kadrolarla çalışmak gerekiyor.”

‘Savaşın ortasındaki iki ülkede de enflasyon bizden düşük’

“‘Enflasyon dünyanın her yerinde var’ diyorlar. Kaç? Yüzde 3, yüzde 5… Amerika’da enflasyon yüzde 7 oldu diye panik başladı. Bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu 1 yılda yaşadıkları zaman panik oluyorlar. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. İkisi de savaşın ortasında. İki ülkede de bizden düşük.”

‘Bilmiyorsan öğretiriz, gösteririz, anlatırız’

“Kimse kendi beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin suçunu başka yerlerde aramasın. Sen ekonomiyi düzgün yönet, bu ülkeyi hukukla, adaletle yönet, enflasyon ve faiz nasıl düşüyor görürsün. Bilmiyorsan öğretiriz. Bilmiyorsan gelir gösteririz. Bilmiyorsan sor, anlatırız.”

‘Çiftçinin eski borçlarının faiz yükünü sileceğiz’

“‘En önemli sorun bugün tarım’ dedik. 1 numaralı çözüm planımızı tarım konusunda açıkladık. Eski borçların üzerindeki faizleri sileceğiz. Borçları donduracağız. 2 yıl ödemesiz, yıllara sâri küçük küçük taksitler halinde ödeyecek. Çiftçinin sırtındaki borç yükünü bir kenara iteceğiz. Çiftçinin işini görmesi için yeni, uygun şartlı finansman imkânı, kredi imkânı sağlayacağız.”

Gübrenin yarısı karşılanacak, elektrikte düşük tarife uygulanacak

“Gübre masrafının tam yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Gübre 1000 liraysa 500’ünü biz ödeyeceğiz. 2 bin liraysa, bin lirasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Hepsinin hesabını kitabını yaptık. Çiftçimize özel düşük elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarlaya su gitmediyse çiftçi metrelerce kazıp sondaj borusu çıkartıyorsa, ona da elektik veriyorsa onun fiyatı normal olamaz.”

‘Tarımsal destekler ekim olmadan açıklanacak, hasatla ödenecek’

“Tarımsal destekler… İster buğday ister mısır ister pamuk ister ayçiçeği olsun. Fark etmez. Destek, ekim olmadan açıklanacak ve hasatla beraber ödenecek. Gününde ödeyeceğiz.”

‘Devlet parası olana 400 milyar faiz ödüyor’

“Bugün tarımsal desteklerin tamamı 40 milyar lira. Aynı bütçede faize ayırdıkları ödenek 400 milyar. Rakama bakın, 10 misli. Bu faizi devlet kime ödüyor? Zaten parası olana ödüyor. Parası olan devlete borç veriyor. Hazine bonosu, tahvil alıyor. Parası olana 400 milyar faiz ödüyor.”

‘Direksiyon acemilerin elinde’

“Muş Ovası, Türkiye’nin üçüncü büyük ovası. Çok uzağa gitmeyelim, Erzincan’da Muş’un iki katı gelir var. Bunun tek sebebi var. Ülke kötü yönetiliyor. Babacan, ayrıca konuşması sırasında “Direksiyon acemilerin elinde” diyen vatandaşa “Doğru. En iyi otobüsü acemi şoförün eline ver, 3 kilometre sonra kaza yapar” diye karşılık verdi.