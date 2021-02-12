Babacan’dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 10 Şubat günü Irak’ın Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda şehit olan Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan’ın taziyesine katıldı. Turhan’ın Ankara’nın Sincan ilçesindeki baba ocağını ziyaret eden Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün acı haberini aldığımız Muvazzaf Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için kurulan taziye çadırında babasını ve amcalarını ziyaret ettim. Harun evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyor, anne babaların yüreğine ateş düşmeyeceği günler temenni ediyorum.”