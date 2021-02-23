banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye Bu Pazar Günü Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceksiniz Diye Sorduk …
Son Dakika
Kamera Çekimi İle BİN Kişiye...
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
Son Dakika
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra Arası 10 Dakika Olacak
Son Dakika
İmamoğlu'ndan Müjde : Başıbüyük Samandıra...
Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü
Son Dakika
Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü

Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ordu’da katıldığı yerel bir televizyon programında “Merkez Bankası ‘şu kadar döviz satıyorum’ demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2021 Salı 13:03
Babacan’dan Merkez Bankası rezervleri açıklaması
banner171

Babacan’ın açıklamaları şöyle:

“Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip rezervleri harcadı”

“Bir kazanan vardır; bir de çarçur eden… Biz bu milletin alın terini biriktirdik; devletin sağ cebini de sol cebini de doldurduk. Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip Merkez Bankası’nın rezervlerini harcadı, biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı.

“Sayın Erdoğan bütün yetkiyi kendine istedi, sonra hem faiz hem de kur arttı. 130 milyar dolarlık döviz satışıyla kuru belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Onu da yapamadılar. O zaman siz 130 milyar dövizi niye sattınız?

“Dövizi bir de kayıt dışı satsaydınız…”

Döviz satışı için ‘hepsi kayıtlı’ diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Şeffaf olmadı. Merkez Bankası ‘şu kadar döviz satıyorum’ demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro.

“Erdoğan, faizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı şikâyet ediyor?”

“Sayın Erdoğan, faizi dönüp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı şikâyet ediyor? ‘Şu Erdoğan’a söyle de faizleri düşürsün’ mü diyor? Yetki elinizde, buyurun düşürün. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz?”

Kaynak: İstanbul Times  Haber ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !
Başkan Birol Şahin : Halkımıza İbadet Aşkıyla Hizmet Ediyoruz !
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
Karabat'tan İlginç Çıkış: MEB Verileri Gizliyor
İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor
İVA Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor
"Ekonomik Yükselişin Anahtarı Yabancı Sermaye"
"Ekonomik Yükselişin Anahtarı Yabancı Sermaye"
“Doğu Akdeniz'de Türkiye Karşıtı Koalisyon Mümkün Mü?”
“Doğu Akdeniz'de Türkiye Karşıtı Koalisyon Mümkün Mü?”

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169