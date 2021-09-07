Babacan: Yeni Okul Yılı Hayırlı Olsun ‘Zorunlu Eğitim 3 Yaşında Başlamalı’  

“Yeni okul yılı tüm Türkiye için, velilerimiz için, öğrencilerimiz için hayırlı olsun” diyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Pandemi döneminde ilk açılacak yerler okullar olmalı en son da okullar kapanmalı’

“Okulların açılmasıyla yüz yüze eğitimin başlaması önemli bir adım oldu. Biz baştan beri pandemi döneminde mutlaka ilk açılan yerler okullar olmalı eğer bir kapanma varsa da en son kapanacak yerler okullar olmalı diye defalarca söyledik. Aylar sonra öğrencilerimiz okullarına, öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuştu. Umuyoruz ki bu yüz yüze eğitim uzun süre problemsiz bir şekilde devam eder. Ancak pandeminin devam ettiğini unutmamak lazım. Pandemiyle ilgili tedbirler eksiksiz yerine getirilmeli. Çocuklarımızın maskelerini takıyor olması, sınıflarda mesafeyi korumak, sınıf başına düşen öğrenci sayısını düşük tutmak son derece önemli. Özellikle okulların temizliği çok önemli. Bu konuda daha özel bir çaba lazım. Okulların daha sık dezenfekte edilmesi lazım. Bütün bunlara dikkat etmek ders yılı boyunca son derece önemli.”

‘DEVA Partisi olarak zorunlu eğitimin 3 yaşından itibaren başlamasını söylüyoruz’

“Bugün kreşle iç içe olan bir anaokulunu ziyaret ettik. DEVA Partisi olarak zorunlu eğitimin 3 yaşından itibaren mutlaka başlamasını söylüyoruz. Üç yaşından itibaren eğitimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunu da parti programımıza açıkça yazdık. Telafi eğitimiyle ilgili sürecin çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Önemli kayıplar oldu. EBA’ya bağlanamayan milyonlarca öğrencimiz oldu. Dolayısıyla öğrencilerimizi eğitim seviyesinde aynı noktaya getirebilmek için çok özel bir çaba gerekiyor. Bu çabanın da önümüzdeki dönemde eksiksiz bir şekilde ortaya konması lazım.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)