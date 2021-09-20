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Babacan Trabzon Halkıyla Buluştu

Trabzon’da gittiği kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımız kesin. Parlamenter sistem isteyen partilerin nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları lazım” dedi. Ayrıca esnafı ziyaret eden Babacan enflasyona tepki gösterdi: “Çeliğin fiyatı ikiye katladı ama fındığın fiyatı ve vatandaşın maaşı ikiye katlamadı”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:30
Babacan Trabzon Halkıyla Buluştu
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 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon’un Yomra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan, kahvehane ziyareti sırasında bir vatandaşın “Cumhur İttifakı’nda mı yer alacaksınız, Millet İttifakı’nda mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

‘Parlamenter sistem istiyoruz’

“Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımızdır. Orası kesin. Ama yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı’nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok. Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle görüşüyoruz.”

‘Parlamenter sistem isteyenler uzlaşmalı ve sistemi millete açıklamalı’

“Parlamenter sistem isteyen partilerin dört, beş, altı sistemle yola çıkması yanlış. Bu partilerin oturup konuşması ve nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları lazım. Bunu kamuoyuna açıklamak lazım ki millet bilsin. Parlamenter sistem dediğimiz nedir? Karın doyurur mu, açlığı giderir mi, işe yarar mı? Bizim çalışmalarımız bu yönde başlamış durumda. Diğer siyasi partilerle konuşuyoruz.”

‘Çeliğin fiyatı ikiye katladı ama maaşlar ikiye katlamadı’

Gittiği imalathanede esnafla yıllık enflasyonu konuşan Babacan “Çeliğin fiyatı ikiye katladı ama vatandaşın maaşı ikiye katlamadı. Fındığın fiyatı da ikiye katlamadı” dedi. Plastiğin ham maddesindeki artıştan yakınan esnaf “Plastiğin ham maddesini geçen sene 1300 Euro’ya aldım. Bu yıl 2050 euro. Orijinal alamadım. Mecburen 1450 dolara Türkmenistan malı aldım” ifadelerini kullandı.

‘Piyasayı bilip ona göre kural koymak lazım’

Esnafın, Babacan’a “Türkmenistan’dan orijinal su borusunu getiriyorlar, burada kırıp bize satıyorlar. Neden orijinal ham maddeyi bize uyguna getirmiyorlar? 6 metre TIR’larla gelen su boruları makinede kırılıp öğütüldükten sonra bize geliyor. Niye böyle?” diye sorması üzerine Babacan şunları söyledi:

“Birisinin ithalatı yasaktır, öbürü serbesttir. Boru serbesttir. Boruyu getirdikten sonra bu hale getirir. Devlet yanlış düzenleme yapınca vatandaş yolunu bulur. Bunları düzenlerken piyasayı bilmek, iyi anlamak ve ona göre kural koymak lazım. Yoksa üçkâğıt olur, arada kazanan kazanır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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