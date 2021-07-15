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BABACAN: ‘Kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız’

‘Yöneten zihniyeti ve iktidarı topyekûn değiştireceğiz’ “84 milyonluk ülkeyi tek kişinin keyfine mahkûm eden taraflı, partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. Ülkeyi yöneten bu zihniyeti ve iktidarı inşallah topyekûn değiştireceğiz. Bu kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:29
BABACAN: ‘Kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız’
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da partisinin Defne İlçe Binası’nın açılışında konuştu. Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘İktidarın dayattığı ‘makbul vatandaş kimliği’ni yırtıp atacağız’

“Ülkemizin batısıyla doğusu, kuzeyiyle güneyi aynı imkanlardan yararlanacak. Devlet yapısında işe alımlarda, yükselmelerde, üst düzey yönetimlerde herkese eşit fırsat tanınacak. Bugünkü iktidarın dayattığı ‘makbul vatandaş kimliği’ni yırtıp atacağız.”

‘Protesto hakkını istismar edip şiddet üretenlere de devletin ürettiği şiddete de karşıyız’

“Acıyı bile kutuplaştıran bu zihniyete; Ali İsmail Korkmaz için de, Ahmet Atakan için de, Abdullah Cömert için de içimizin yandığını göstereceğiz. Bu vesileyle 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı protestoları sırasında orantısız güç kullanımı sonucu Ali İsmail’in, Abdullah Cömert’in ve Ahmet Atakan’ın ailelerine huzurlarınızda başsağlığı diliyorum. Gezi olayları tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Sadece çevre, yeşil, ağaç için, bu ülkenin taşı toprağı börtü böceği için haklı gerekçelerle sokağa çıkan vatandaşlarımız vardı. Biz onların hepsinin yanında olduk ve onları anladık. Bu karışık ortamdan istifade edip istismar etmeye, işi şiddete doğru evirmeye çalışanlar oldu. Bunların da farkındayız, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Barışçıl gösteriler, protestolar, yürüyüşler şiddet içermedikten sonra anayasal temel bir haktır. Doğal insan hakkı olan protesto ortamını istismar edip orada şiddet üretenlere karşıyız, devletin ürettiği şiddete de karşıyız.”

‘Kamuda mülakat sistemini kaldıracağız’

“Alevi vatandaşlarımızın, Arap vatandaşlarımızın ayrımcı muamele karşısında incindiğini biliyoruz. Kamuda işe alımlarda ayrımcılıklar yaşandığını, liyakatin esas alınmadığını çok iyi biliyoruz. İşte biz o yüzden bu mülakat sistemini kaldıracağız. Hak eden hak ettiğini alacak.”

‘DEVA, çok kimlikli olmayı onur addedenlerin partisidir’

“DEVA Partisi, tek kimlik dayatan anlayışa geçit vermeyenlerin; tekçi anlayışı elinin tersiyle itenlerin partisidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden her türlü ayrımcılığı yok edecek, Türkiye’nin tek partisidir. Türkiye gibi çok kimlikli, çok kültürlü olmayı bir zenginlik ve onur olarak addedenlerin partisidir.”

‘Defne’nin hastane eksikliğiyle ilgili bir adım atılmadı’

“Pandemi döneminde, 150 bin nüfuslu Defne’nin ihtiyaç duyduğu hastane eksikliğiyle ilgili bir adım atılmadı. Hastane demek can demek. Üstelik devletin önemli varlık sebeplerinden birisi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürmek. Bu iktidar vatandaşına sağlık hizmeti sunmak zorunda. Ama maalesef, ilçemizde bir devlet hastanesi yok. Biz bu zihniyeti ve adaletsiz sistemi değiştireceğiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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