Babacan Konya’da Esnafla Buluştu: ‘Yıkmaya Değil, Yapmaya Geliyoruz’

‘Esnafa durumunu sormak için geldik’

Konya’da bir dönerci işletmesinde esnafın durumunu sorun diyen vatandaşa Babacan, “Onun için geldik” dedi. “Cep harçlığı gibi verilen 1’er 3’er milyar ile biz nasıl geçinelim?” diyen esnaf, “16 aydır soran eden olmadı. Dükkân sahibi kira istiyor, yıllık 35 bin lira kiram var. Bir senedir veremiyorum.” ifadelerini kullandı.

‘Yönetenlerden biri gelse 2 ay döndüremez bu dükkânı’

Dönerci esnafı şunları söyledi:

“Elektriğe doğalgaza durmadan zam geliyor. Burası küçük işletme aylık 2 bin lira fatura geliyor. Yönetenlerden biri gelse iki ay döndüremez bu dükkânı. Artık elektrik yakmayalım diye saat 9’da kapatıp gidiyoruz.”

‘Yıkarsa sizin gibi güzel insanlar yıkacak’

“Biz bütün bu kötüye gidişi içeriden gördük. Şu an yönetenler bu ülkenin sorunlarına asla çözüm bulamayacaklar” diyen Babacan’a esnaf, “Başkanım sizin gibi güzel insanlar yıkacak bunları” diye karşılık verdi. Babacan bunun üzerine “Bizim derdimiz yıkmak değil, yapmak” dedi.

‘Biz et göremiyoruz’

Bir diğer vatandaş ise Babacan’a şunları söyledi: “Biz yıllardır çalıştık, emekli olduk. Emekliliğime sevinemedim bile. 1060 liraya emekli oldum. 1600 lira maaş alıyorum, 1000 lira kira veriyorum. Çocuğum liseye gidecek. Bayramda 100 lira ikramiye verdiler. Bir kilo bonfile 100 lira. Biz et göremiyoruz ki. Emekli maaşıma 76 lira zam aldım. Tavuğun kilosu 25 lira.”

‘Altın almış başını gitmiş, gençler bekar kalacak’

“Ben oğlumu nasıl evlendireceğim? Altının gramı almış başını gitmiş. Ev eşyası mı alayım, altın mı alayım, düğün mü yapayım? Düğün salonu 25-30 bin lira. O zaman gençlerimizi evlendiremeyeceğiz, bekar kalacaklar. Oğlum 30 yaşına geldi. TIR şoförü, krediyle aldı. Tırın yarısı da bankanın. Buna bir el atın, çare bulun başkanım.”