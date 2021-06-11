banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1462
ALTIN
509.910
DOLAR
8.3829
STERLİN
11.8558
EURO
10.1713
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı:...
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı Açarken Uyardı
İmamoğlu Yakuplu Kent Ormanı’nı açarken...
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği Yapmaz İse Çözüm Mümkün Değil”
İMAMOĞLU: “30 Milyon İş Birliği...
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi ?
Son Dakika
Denizlerimiz Ve Dünyamız Neden Kirlendi...

Babacan Konya’da Esnafla Buluştu: ‘Yıkmaya Değil, Yapmaya Geliyoruz’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya'da esnafı ziyaret etti. Adana’da partisinin 90 ve 360 günlük tarım eylem planını açıkladıktan sonra önce Mersin’e, ardından Konya’ya geçen Babacan vatandaşlarla bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2021 Cuma 09:31
Babacan Konya’da Esnafla Buluştu: ‘Yıkmaya Değil, Yapmaya Geliyoruz’
banner171

‘Esnafa durumunu sormak için geldik’

Konya’da bir dönerci işletmesinde esnafın durumunu sorun diyen vatandaşa Babacan, “Onun için geldik” dedi. “Cep harçlığı gibi verilen 1’er 3’er milyar ile biz nasıl geçinelim?” diyen esnaf, “16 aydır soran eden olmadı. Dükkân sahibi kira istiyor, yıllık 35 bin lira kiram var. Bir senedir veremiyorum.” ifadelerini kullandı.

‘Yönetenlerden biri gelse 2 ay döndüremez bu dükkânı’

Dönerci esnafı şunları söyledi:

“Elektriğe doğalgaza durmadan zam geliyor. Burası küçük işletme aylık 2 bin lira fatura geliyor. Yönetenlerden biri gelse iki ay döndüremez bu dükkânı. Artık elektrik yakmayalım diye saat 9’da kapatıp gidiyoruz.”

‘Yıkarsa sizin gibi güzel insanlar yıkacak’

“Biz bütün bu kötüye gidişi içeriden gördük. Şu an yönetenler bu ülkenin sorunlarına asla çözüm bulamayacaklar” diyen Babacan’a esnaf, “Başkanım sizin gibi güzel insanlar yıkacak bunları” diye karşılık verdi. Babacan bunun üzerine “Bizim derdimiz yıkmak değil, yapmak” dedi.

‘Biz et göremiyoruz’

Bir diğer vatandaş ise Babacan’a şunları söyledi: “Biz yıllardır çalıştık, emekli olduk. Emekliliğime sevinemedim bile. 1060 liraya emekli oldum. 1600 lira maaş alıyorum, 1000 lira kira veriyorum. Çocuğum liseye gidecek. Bayramda 100 lira ikramiye verdiler. Bir kilo bonfile 100 lira. Biz et göremiyoruz ki. Emekli maaşıma 76 lira zam aldım. Tavuğun kilosu 25 lira.”

‘Altın almış başını gitmiş, gençler bekar kalacak’

“Ben oğlumu nasıl evlendireceğim? Altının gramı almış başını gitmiş. Ev eşyası mı alayım, altın mı alayım, düğün mü yapayım? Düğün salonu 25-30 bin lira. O zaman gençlerimizi evlendiremeyeceğiz, bekar kalacaklar. Oğlum 30 yaşına geldi. TIR şoförü, krediyle aldı. Tırın yarısı da bankanın. Buna bir el atın, çare bulun başkanım.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, Halk Bakkal Projesini Başlattı
İBB, Halk Bakkal Projesini Başlattı
Uzaya Erişecek Roketlerimiz Var
Uzaya Erişecek Roketlerimiz Var
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hizmet” Yanıtı: “Bizi İmrenerek Takip Ediyor; İzlemeye Devam Etsin”
Halk Bakkal Projesi Hayata Geçiriliyor
Halk Bakkal Projesi Hayata Geçiriliyor
Şile ve Ağva Turuna Çıkan İmamoğlu: “Kentin Kırsalında Dağınık Olan Yapıyı Bütünleştireceğiz”
Şile ve Ağva Turuna Çıkan İmamoğlu: “Kentin Kırsalında Dağınık Olan Yapıyı Bütünleştireceğiz”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169