Babacan: “İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz”

“Şu anda ‘uçak yok, eski teknoloji, kiralama’ bunları duyunca vatandaş olarak çok üzülüyorum. Bu gördüğümüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken az sayıda uçak ve helikopterle söndürmek mümkünken büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor. Bu ülkenin kaynağı var. Önemli olan kaynakları doğru harcamaktır. Tedbir konusunda hata etmemektir. Tabii ki kaza olabilir, kasıt olursa devlet tabii ki gereğini yapar. Ama tedbir bir devletin en önemli görevidir.

‘Hani millî uçak, hani yerli helikopter?’

“Sürekli olarak millilikten, yerlilikten bahseden bugünkü hükûmete soruyorum: Hani bizim millî uçağımız? Hani bizim yerli helikopterimiz? Hani bizim yangın söndürme kapasitemiz nerede? İki lafın başı ‘İtibardan tasarruf olmaz’ deyip de tedbirden tasarruf eden bir yönetimle Türkiye idare ediliyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz. Önce tedbirinizi alacaksınız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)