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Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet altına almak istiyor”
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Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet altına almak istiyor”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Çorum İl Kongresi’nde konuştu. Babacan’ın gündeminde Anayasa Mahkemesi, ekonomi, sağlık ve eğitim politikaları ile Azerbaycan-Ermenistan çatışması vardı. Babacan şunları söyledi:

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:10
Babacan: “İktidar Anayasa Mahkemesini vesayet altına almak istiyor”
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Bir hükûmet üyesinin utanç verici sözleri, güvenlik konusundaki acziyetinin itirafıdır

Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karar üzerine, bir hükümet üyesi Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı şahsen hedef alan, hem iftiralar içeren hem de tehdit kokan açıklamalar yaptı. Mahkeme kararları elbette eleştirilebilir, ancak ülkedeki güvenliği sağlamakla yükümlü bir hükûmet üyesinin bir yüksek yargı mensubuna sarf ettiği sözler ülkemiz adına utanç vericidir. Hükümetin güvenlik konusundaki acziyetinin itirafıdır. Hükümet kendi işini yapamadığını ilan etmiştir.

Bugün Anayasa Mahkemesini hedef alanların bir kısmı, askeri vesayet günlerinde, o yüce mahkemede görev yapan yargıçların hür iradeleriyle davranma cesaretine sahip olmaması yüzünden seçilme hakları gasp edilmiş, partileri kapatılmış, inanç özgürlükleri ayaklar altına alınmış insanlar. Devran döndü, şimdi bu insanların bir kısmı iktidarda. Ancak, vesayet rejimindeki hak hukuk tanımayan iktidarlar gibi davranmaya başladılar. İktidar, ne yazık ki, bugünün yüksek mahkeme mensuplarını vesayet rejiminin yargıçlarına benzetmeye çalışıyor.

Adalete inanmıyorlar

Ne zaman özgürlükçü, demokrat, adil, hakka uygun bir karar verilse karşı çıkıyorlar. Çünkü adalete inanmıyorlar.

İktidarın ortağı, Anayasa Mahkemesi için “engel” dedi, “yeniden yapılandırılması gerek” dedi. Cumhurbaşkanı da destekledi. Kimse kusura bakmasın, halkımız mağdur edildiğine inandığında Anayasa Mahkemesine başvuracak ve elbette hakkını arayacak.

Orta direk yıkılıyor

Hükûmetin yaptığı yanlışlar yüzünden orta direk yıkılıyor. Yalanlarla, çarpıtmalarla kandırmaya çalışsalar da biz bunları görüyoruz, halk görüyor. “Biz döviz kuruna bakmıyoruz, ilgilenmiyoruz" diyorlar. Halkı cahil, anlamaz sanıyorlar. Halk, her gün sokakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu da işsizliği de iliklerine kadar hissediyor. Yeter artık. Biz bu yanlışların bedelini ödemek istemiyoruz.

Kur sizi ilgilendirmiyor da niçin akaryakıta zam yapıyorsunuz? Niçin elektriğe zam yapıyorsunuz? Bunların maliyetinin direkt döviz kuruna bağlı olduğunu bu halk anlamıyor mu zannediyorsunuz? Devletin borcunun önemli bir kısmının döviz borcu olduğunu bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz?

En önemli milli çıkarımız halkımızın sağlığıdır

İktidar, Koronavirüs tablolarının gerçek tabloyu yansıtmadığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği aylardır verilerin gerçek olmadığını söylediği için hain ilan edildi. Sırf turizm gelirlerini artırma gayesiyle sağlık istatistikleri tahrif edilemez. Bu halkın canının hiç mi kıymeti yok? Mesele ülkenin çıkarlarıysa, en önemli milli çıkarımız halkımızın sağlığıdır.

Her yere para bulan iktidar sağlık ve eğitime gelince para bulamıyor. İlaç ve tıbbı malzeme tedarik eden firmalara borçlarını ödemiyor. Çünkü devletin bütçesi iflas etmiş durumda. Hazinede para kalmadı. Ama bu durumda bile Kanal İstanbul için ihale yapmayı ihmal etmiyorlar.

Ailelerin yatırımı mala mülke değil, çocuklarınadır

Hamaset dışında ülkemize hiçbir şey sunamayan iktidar, çocuklarımızı da eğitimsiz bırakmıştır. Eğitim bir haktır. Devletin görevi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Eğitime erişim açısından, maddi imkanı olan ailelerle imkanı olmayan aileler arasında ilk defa uçurum bu kadar büyümüştür. Yoksul ailelerin çocukları eğitim imkanlarından mahrum kalmaktadır.

İktidar uzaktan eğitimi de yakından eğitimi de beceremiyor. Sınavlara girecek öğrencilerimiz sınav müfredatını bilmiyor. Belirsizlikler gençlerimizin gelecek umudunu yok ediyor. Bu ülkede ailelerin en büyük yatırımı mala mülke değil, çocuklarınadır. Ülkeden umudunu kesen gençlerimize yeniden burada huzur içinde ve özgürce yaşayacakları bir ortam sunmak zorundayız. DEVA Partisi’nin amacı, Türkiye’ye kaderinin bu olmadığını göstermektir.

Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını destekliyoruz

Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin öz toprağıdır. Biz, Ermenistan’ın bu hukuksuz işgali derhal sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz ve Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar destekliyoruz.

Son Güncelleme: 05.10.2020 11:24
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