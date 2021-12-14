Babacan'ı bağrına basan muhalefetin dışında başka bir seçenek daha var

Krizin sebeplerinin neler olduğuna ve krizden çıkışın nasıl mümkün olacağına da açıklamasında vurgu yapan TKP Genel Sekreteri'nin BirGün Gazetesi'ne verdiği demeç şöyle:

Ülkenin bugün geldiği durumun sorumlusu eşitsizlik üreten toplumsal sistemdir

Türkiye’de bugün yaşanan ekonomik kriz tek başına AKP rejimine bağlanamaz. Bu kriz tek başına neoliberal politikaların da sonucu değildir. Bugün emekçi halk açısından ekonomi, geçim sıkıntısıdır, açlığa dönüşen yoksulluktur, işsizliktir. Bunun nedeni, hiç tereddütsüz Türkiye’de eşitsizlik üreten toplumsal sistemdir. Bu sistem sorgulanmadan yürütülen tartışmalar halkı aldatmaktan ve bir kez daha tuzağa düşürmekten başka işe yaramaz. Türkiye ekonomisinin “iyi” ve “sağlıklı” olduğu iddia edilen yıllarda uygulanan ve toplumsal çıkarları hiçe sayarak sermayeye sürekli kaynak aktarmak üzerine kurulu politikalar ülkemizi bu hale getirmiştir.

Bu düzenin sahipleri kendilerine çok güveniyor ama ne kadar yanıldıklarını görecekler

Bu politikalar, şu ya da bu iktidarın tercihi değil kapitalist düzeninin gerekleridir. Artık bu düzenin bizzat kendisi sorgulanmalıdır. Yeni atanan bir bakanın ucuz ekmek kuyruklarındaki yurttaşlarla dalga geçercesine arsız bir biçimde “ekonomiyi düzelteceğim çünkü benim fabrikalarım var” diyebilmesi, bu düzenin sahiplerinin yalnızca şımarıklığı değil aynı zamanda kendilerine aşırı güvenmesinin sonucudur. Ne kadar yanıldıklarını görecekler.

Bu düzen makyaj tutmaz, derhal yıkılmalı

Bu ülkede, halkın acılarının baş mimarlarından Babacan gibi siyasetçileri bağrına basan sözde muhalefetin dışında, devrimci, yurtsever, işçi sınıfını temsil eden güçler var. Enflasyonun, sadece asgari ücret pazarlıklarının sürdüğü haftalarda, olası bir artışın çok üstünde oranlara ulaştığı bir köhne ve acımasız düzen için “derhal yıkılmalıdır”dan başka bir şey denemez. Bu düzen makyaj tutmaz, bu düzen reform tutmaz, reel ücretlerin on yıllardır sürekli gerilediği bir ülkede emek-sermaye çelişkisini görmezden gelen her program halkı aldatmak üzerine kuruludur. Çözüm emekçi halkın mücadelesinde, dayanışmasında, örgütlenmesinde ve farklı bir toplumsal düzenin kurulabileceğine inanmasındadır. Gerisi gelir. Bu ülkeyi yağmalayanlara, küstah hırsızlara terk etme niyetimiz yok.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)