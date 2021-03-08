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Babacan'dan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 4 Mart’ta Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere Bingöl’den havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin düşmesiyle meydana gelen üzücü kazada şehit olan askerlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2021 Pazartesi 12:03
Babacan'dan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti
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İlk olarak Şehit Albay Şentürk Aydınyer’in Ankara Eryaman’daki baba ocağına gelen Babacan, burada kurulan taziye çadırında şehidin babası Himmet Aydınyer ve yakınlarıyla görüşerek ‘Allah’tan rahmet ve mekanı cennet olsun’ dileklerini iletti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Daha sonra Şehit Yüzbaşı Tayfun Kureş için ailesinin Keçiören’deki evinin önündeki taziye çadırında kardeşi ile diğer yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunan Babacan, buradan Şehit Yüzbaşı Pilot Gökhan Uysal’ın Sincan’daki baba ocağına geçti.

Burada şehit babası Yaşar Uysal’a metanet ve sabır dileklerinde bulunan Babacan, ‘’Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evladımızı Allah rahmet eylesin. Hiç merak etmeyin evladımız şu an en yüce mertebede. Sizlere başsağlığı dilerken, Gökhan evladımızın da bütün şehitlerimiz gibi cennette olduğunu biliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Şehit Bakım Yüzbaşı İbrahim Sarıoğlu’nun Dikmen’deki baba ocağına da geçen Babacan’ı, baba Yılmaz Sarıoğlu ‘’Ben oğlumu devlete verdim, o şimdi devletin şehidi’ diyerek karşıladı. Şehidin anne ve babasına taziyelerini ileten Babacan, Allah’tan rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

Babacan’ın taziye ziyaretlerine Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Genel Sekreter Medeni Yılmaz ve Ankara İl Başkanı Ali Güven’in de yer aldığı bir heyet eşlik etti.

Tatvan’da Nemrut Dağı eteklerine düşen askeri helikopterde bulunan ve aralarında Korgeneral Osman Erbaş’ın da yer aldığı 11 kişi şehit olmuş, yaralanan 2 subay ise tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.03.2021 12:49
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