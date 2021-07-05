Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu

‘Kışın oradan buradan yardım topladık’

Esnaf, “Herkes perişan ama kimseye ne dert anlatabiliyoruz ne bir şey söyleyebiliyoruz. İnanın elemanlarıma kışın oradan buradan yardım topladım. Dükkânın kapalı olduğu dönem de olmadığı dönemlerde de bu durumdaydık. Elektriğe de zam geldi. 23 yıldır bu işi yapıyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

‘Bakanlık döneminizde çok iyiydik sonra perişan olduk’

Babacan’ın kendi bakanlık dönemini sorması üzerine esnaf şunları söyledi: “Sizin bakanlık döneminizde de bu işi yapıyorduk. Biz o zamanlar çok iyiydik ama sonra işte perişan olduk. Dışişleri bakanımız sağ olsun bizi destekliyor, yardımlar falan yaptırıyor ama onun dışında bir şey yok. En sonunda ‘kendimizi asalım’ dedik inanın. Ne olur bizlere yardımcı olun.” diye karşılık verdi. Babacan ise “Çalışıyoruz. Bir seçim ve değişim gerekiyor. Şu andaki hükümet yapamıyor, düzeltemiyor.” ifadelerini kullandı.

‘Gençler gelsin’

Esnafın “Biraz gençler gelsin, iş bilenler gelsin. İş bilmeyenlerden, yandaşlardan biz artık çok yorulduk. Halk olarak perişan olduk” sözleri üzerine Babacan şöyle karşılık verdi:“Biz yepyeni bir ekip kurduk. Gençler gelsin dediniz ya bakın Alanya ilçe başkanımız genç bir avukat. Geldik”. Esnaf, Babacan’a “Siz de gençsiniz, sizi çok seviyoruz” dedi.

İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)