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Babacan, Anıtkabir Özel Defteri’ni İmzaladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 18:04
Babacan, Anıtkabir Özel Defteri’ni İmzaladı
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‘Cumhuriyetimizi 100. yılında özgürlükçü yönetimle taçlandıracağız’

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Babacan, deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84. yıl dönümünde sizi şükranla yâd etmek üzere huzurunuzdayız. DEVA Partisi kadroları olarak tam demokrasi hedefiyle yola çıktık. Sizin ve yol arkadaşlarınızın kararlılığı ve mücadelesi sonucunda kurduğunuz Cumhuriyetimizi, yüzüncü yılında, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetimle taçlandıracağız.”

‘Pusula, şaşmayacak kadar güçlüdür ve bizim emin ellerimizdedir’

“Türkiye Cumhuriyeti’nin pusulası şaşmayacak kadar güçlüdür. Bu pusula, bizim emin ellerimizdedir. Tarihî yolculuğu 21. yüzyılda demokrasi ve atılım ruhuyla başarıya kavuşturmak yeni nesillere borcumuzdur. Ruhunuz şâd olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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