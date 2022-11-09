Babacan, Anıtkabir Özel Defteri’ni İmzaladı

‘Cumhuriyetimizi 100. yılında özgürlükçü yönetimle taçlandıracağız’

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Babacan, deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84. yıl dönümünde sizi şükranla yâd etmek üzere huzurunuzdayız. DEVA Partisi kadroları olarak tam demokrasi hedefiyle yola çıktık. Sizin ve yol arkadaşlarınızın kararlılığı ve mücadelesi sonucunda kurduğunuz Cumhuriyetimizi, yüzüncü yılında, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetimle taçlandıracağız.”

‘Pusula, şaşmayacak kadar güçlüdür ve bizim emin ellerimizdedir’

“Türkiye Cumhuriyeti’nin pusulası şaşmayacak kadar güçlüdür. Bu pusula, bizim emin ellerimizdedir. Tarihî yolculuğu 21. yüzyılda demokrasi ve atılım ruhuyla başarıya kavuşturmak yeni nesillere borcumuzdur. Ruhunuz şâd olsun.”