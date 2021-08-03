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Azerbaycanlı Yangın Söndürme Ekibine Kızılay’dan Beslenme Desteği

Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Osmaniye’de personel ve gönüllüleriyle birlikte yaraları saran Kızılay, yangınlara müdahale etmek için Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı kardeşlerini de unutmuyor. Canla başla mücadele eden Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine beslenme desteği veren Kızılay, ihtiyaçları anlık olarak tespit ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2021 Salı 14:36
Azerbaycanlı Yangın Söndürme Ekibine Kızılay’dan Beslenme Desteği
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Kızılay, Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen yangın felaketine ilk günden bu yana müdahale çalışmalarını sürdürüyor. 7 gündür yangınzede vatandaşlar, yangına müdahale eden ekipler ve bölge halkı için gıda kolisi ve sıcak yemek çıkaran Kızılaycılar, yangınları söndürmek için gecelerini gündüzlerine katan Azerbaycanlı yangın söndürme ekibini de yalnız bırakmıyor. 

İlk etapta 100 kişilik ekip ile yangın bölgelerinde faaliyetlerine başlayan Azerbaycan, söndürme çalışmalarına devam ederken Kızılay ekipleri ve gönüllüleri de 23 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağıyla günlük 89 farklı dağıtım noktasında sıcak yemek ikramında bulunuyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklama sonrası 53 itfaiye aracı ile 220 personelin daha kara yoluyla Türkiye’ye uğurlandığı belirtilirken Kızılay da sahadaki çalışmalarına hız vermeye devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.08.2021 15:04
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