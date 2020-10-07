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Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi’ni Ziyaret Etti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Koray’ın başkanlığındaki parti heyeti, Azerbaycan Büyükelçisi’ne yaptığı ziyarette, Ankara ve Bakü’nün vatan savaşındaki kader birliğine yönelik mesajlar verdi. Koray, “Azerbaycan’ın mücadelesi kurtuluş savaşımızdır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ekim 2020 Çarşamba 09:23
Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi’ni Ziyaret Etti
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 Türkiye devletiyle ve milletiyle Azerbaycan’la birliktedir.” dedi. Ermenistan’ı ABD ve Fransa’nın kışkırttığını belirten Koray, bu ülkelerin Türkiye ve Azerbaycan ile Rusya ve İran’ın arasını açmaya çalıştığını kaydetti. Büyükelçi Hazar İbrahim de Vatan Partisi’nin ziyaretinden ve iki ülkenin beraberliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İbrahim ayrıca Vatan Partisi’nin “Ermeni soykırımı” yalanına karşı uluslararası camiada kazandığı başarıların önemini vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Prof. Dr. Semih Koray’ın başkanlığındaki parti heyeti bugün Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti. Semih Koray, görüşmede ilk olarak Vatan Partisi ve Türkiye’nin, Kurtuluş Savaşı veren Azerbaycan devleti ve milletiyle kader birliği içinde olduğunu ifade etti. “Azerbaycan’ı desteklemeye değil, ortak mücadelemizde görev istemeye geldik” diyen Koray şöyle konuştu: “Bizim için İzmir neyse Azerbaycan toprağı da odur. Azerbaycan’ın vatanının bütünlüğü için verdiği mücadele kurtuluş savaşımızdır. Türkiye devletiyle ve milletiyle bu vatan savaşının içindedir. Zafere olan inancımız tamdır.”

ERMENİSTAN’IN ARKASINDAKİ GÜÇLER VE PSİKOLOJİK SAVAŞ

Koray, Ermenistan’ın kışkırtıcılıkları ve saldırganlığının arkasında ABD ve Fransa’nın olduğunu kaydetti: “Bu ülkeler Türkiye – Azerbaycan birliğinden çok rahatsızlar, bu nedenle ülkelerimize karşı kara propaganda yürütüyorlar. Ancak ortak mücadelemizi, vatan savaşımızı engelleyemeyecekler. Aynı ülkeler Türkiye ve Azerbaycan ile Rusya ve İran’ın arasını bozmaya çalışıyorlar. Sahte haberler ve kuşkular üzerinden psikolojik savaş yürütüyorlar.”

ORTAK TEHDİDE KARŞI ORTAK TAVIR

Askeri çözümün bırakılması ve anlaşma masasına oturulmasını savunanlara karşı çıktıklarını belirten Koray, önce işgali sonlandırmak gerektiğini vurguladı. Koray Ermenistan’ın arkasındaki güçlerin yalnızca Güney Kafkasya’da değil Karadeniz’den Akdeniz’e ve Umman Denizi’ne kadar güvenlik tehditleri yarattıklarını kaydetti. Koray sözlerine şöyle devam etti: “Ermenistan’ın saldırıları ve Karabağ’ın işgali; Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen kukla devlet, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı girişimler, Karadeniz’de bölge ülkelerinin birbirlerine karşı kışkırtılması… tehditlerin hepsi ABD ve İsrail’in başını çektiği emperyalist cepheden yöneltiliyor. Bu nedenle, ortak tehdide karşı bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek kritik önemde. Bütünsel bir strateji uygulamalıyız.”

KARADENİZ – AKDENİZ DOSTLUK VE BARIŞ PLANI

Vatan Partisi’nin “Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Planı”ndan bahseden Koray, planın bütünsel strateji kapsamında, bölge gerçeklerine ve dinamiklerine göre oluşturulduğunu anlattı. Koray, dostluk ve barış planının altıncı maddesinin, “Karabağ’ın işgalden kurtarılması için Rusya da dahil olmak üzere, bölge ülkelerinin Azerbaycan’dan yana ağırlıklarını koyması” şeklinde olduğunu ifade etti. Koray, planın, Vatan Partisi’nin çalışmaları neticesinde Abhazya Millet Meclisi’nde ortak bildiri imzalanarak kabul edildiğini aktardı. Benzer biçimde Suriye ve İranlı heyetlerle de görüştüklerini söyleyen Koray, iki ülke temsilcilerinin de planı desteklediklerini vurguladı.

Vatan Partisi’nin Azerbaycan’la ilgili uluslararası alanda yaptığı çalışmaların yer aldığı bir dosyayı Büyükelçiliğe takdim edeceklerini belirten Koray, kardeş ülkenin başarısı için görev başında olduklarını kaydetti.

BÜYÜKELÇİ: “VATAN PARTİSİ’NİN SOYKIRIM YALANINA KARŞI BAŞARISI ÖNEMLİ”

Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim de Vatan Partisi’nin ziyaretinden, iki ülkenin kardeşliğinden ve yan yana duruşundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.  İbrahim ayrıca Vatan Partisi’nin “Ermeni soykırımı” yalanına karşı uluslararası camiada kazandığı başarıların önemli olduğunun altını çizdi.

“İŞGAL BİTMEDEN MÜZAKERE YOK”

Harita üzerinde işgalden kurtardıkları yerleşim alanlarını ve bölgeleri gösteren Büyükelçi, masa başında müzakerelerin ancak Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesiyle başlayabileceğini vurguladı. Büyükelçi, Azerbaycan’ın Türkiye ile el ele bu mücadeleyi kazanacağına olan inancını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle ve iletişimin sürdürülmesi temennileriyle sonlandı.

Son Güncelleme: 07.10.2020 09:25
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