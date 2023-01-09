Az Zamanda Çok İş: 150 Günde 190 Proje

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 22 Temmuz 2022 tarihinde başlattığı ‘150 Günde 150 proje’ maratonunun final açılışını Dudullu-Bostancı metro açılışıyla taçlandırdı. 150 günde 150 proje yapmayı vadeden İmamoğlu, 5 ay gibi kısa bir sürede hedef rakamı da aşarak 190 projeyi tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SARAÇHANE / İSTANBUL

Söz konusu dönemde, 24 yeşil alanı, 18 spor ve sağlık yatırımı, 15 kütüphane, 24 kreş, 4 kent lokantası, 9 yol ve cadde düzenlemesi, 13 meydan ve otopark, 7 öğrenci yurdu, 4 istihdam ofisi, 7 hizmet binası, 16 sosyal merkez, 20 altyapı ve çevre koruma projesi, 6 eğitim yatırımı, 10 ulaşım yatırımı, 2 konut projesi ve 11 kültür mirasını İstanbul’a kazandırıldı.

5 AYDA 31 MİLYAR LİRA YATIRIM

İBB ‘150 Günde 150 Proje’ maratonunda kentin her bölgesinde, 161 noktada 190 projenin birçoğunu tamamlarken bazılarının ise temelini attı. Bir taraftan da 150 Günde 150 Proje kapsamında olmayan projeleri de hayata geçirdi. Belediye tüm bu projelere 31 milyar lira yatırım yaptı.

Bu kapsamda 27 altyapı projesine 9,1 milyar lira, 9 kültürel miras projesine 120 milyon lira, 44 çevre ve kentleşme projesine 2,9 milyar lira, 13 kültür ve sanat projesine 300 milyon lira, 80 sosyal hizmet projesine 3,3 milyar lira, 13 spor ve sağlık projesine 250 milyon lira ve 11 ulaşım projesine 14,9 milyar lira olmak üzere toplam 31 milyar lira yatırım yaptı.

150 Günde 150 Proje maratonunun son projesi olan Dudullu- Bostancı metro hattında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Onlarca Kreş açtık, yurtlar yaptık. Yerebatan Sarnıcı’nı da tarihi cami ve türbelerimizi de restore ettik. Su baskınlarını önleyen altyapı yatırımlarını da çiftçilerimize destek sunmayı da ihmal etmedi” dedi.

‘İstanbul yatırımlarla güçleniyor’ mottosuyla bu yatırımları yaptıklarını anlatan İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal yardımları da artırdıklarını kaydetti. Aynı zamanda yeşil alan yatırımlarına da hız verdiklerine işaret eden İmamoğlu; 3,5 yıldır '150 Günde 150 Proje’ temposuyla çalışarak kentin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirtti.

İstanbul’dan dünyaya, örnek bir yerel yönetim model inşa ettiklerine dikkat çeken İmamoğlu, “Ne yapıyorsak, hiçbir ayrım yapmadan yapıyoruz. Bu yoğun tempo içerisinde ekiplerimiz, büyük bir motivasyon ve koordinasyonla, sırt sırta çalışarak beklentilerin ötesinde kapasite artırdı. Bu nedenle kampanyamızı, 150 günde 150 değil, 150 günde 190 projeyle tamamlıyoruz ” dedi.